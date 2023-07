Der Mann war in der JVA Rottweil wegen mehrerer Ersatzfreiheitsstrafen inhaftiert. Am Tag vor Heiligabend vergangenen Jahres eskalierte dort die Situation. Jetzt verhandelt die Große Strafkammer des Landgerichts ab Dienstag, 18. Juli, 9 Uhr, in Saal 201, ein Verfahren gegen den 30 Jahre alten Angeklagten wegen Körperverletzung und wegen schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Er soll in der Psychiatrie untergebracht werden

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte aufgrund verschiedener psychischer Erkrankungen zur Tatzeit schuldunfähig war, weil er das Unrecht der Tat nicht einsehen konnte, wird mitgeteilt. Sie strebt deshalb die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der Angeklagte befindet sich inzwischen seit Februar aufgrund Haftbefehls des Amtsge-richts Rottweil im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg.

Mitarbeiter der JVA erleidet Rauchgasvergiftung

Die Antragsschrift im Sicherungsverfahren geht davon aus, dass der Angeklagte am 23. Dezember kurz nach Mitternacht im Haftraum einen Mitgefangenen angriff und nicht unerheblich verletzte. In den frühen Morgenstunden hat er dann laut Staatsanwaltschaft in seinem Haftraum, in dem er wegen des Vorfalls nunmehr allein untergebracht war, verschiedene Gegenstände in Brand gesetzt. Im Zuge des Brandes erlitt ein Beschäftigter der JVA eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden be-trug etwas 10 000 Euro.

Fortsetzungstermine sind für den 19. Juli und 27. Juli, jeweils 9 Uhr angesetzt. Ein Sachverständiger und acht Zeugen werden gehört.