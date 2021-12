Prozess in Rottweil

1 Über die Plattform Instagram hat der Angeklagte Hunderte kinderpornografische Dateien auf sein Smartphone heruntergeladen. Einige Bilder und Videos hat er an andere Nutzer verschickt, um neue Links zu bekommen. Foto: Sommer/dpa

Wegen der Verbreitung und des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Schriften stand ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Rottweil am Freitag vor Gericht. Am Ende kam er mit einer Geldstrafe von 3500 Euro davon – und mit einer deutlichen Mahnung.















Kreis Rottweil - Bilder und Videos von Mädchen und Jungen, die sich vor der Kamera ausziehen, nackt auf dem Strand oder auf dem Sofa posieren und intime Körperteile zeigen: Mehr als 600 von solchen Dateien haben die Ermittler im Februar 2020 auf dem Smartphone des damals 21-Jährigen sichergestellt. Einige davon hatte er per Instagram und Snapchat weitergeleitet. Nun musste er sich wegen dieser Taten vor dem Amtsgericht Rottweil verantworten.

Der Angeklagte, zum jetzigen Zeitpunkt 22 Jahre alt, dualer Student mit einem Jobangebot im öffentlichen Dienst in Aussicht, legte gleich zu Beginn ein umfassendes Geständnis ab. Genaue Erinnerungen an den Tatzeitraum seien zwar nicht in aller Schärfe da, weil er sie verdrängt habe, räumte er ein. "Aber es erfüllt mich mit großer Scham, wenn ich heute daran denke", fügte er hinzu.

Stundenweise, mehrmals die Woche

Zu seinem Motiv meinte er, er sei auf der Suche nach Neuem gewesen. Regelmäßig habe er im Internet legale Erwachsenenpornografie konsumiert, manchmal stundenweise, mehrmals die Woche. Mit den neuen Links seien dann zum Teil auch kinderpornografische Inhalte auf seinem Smartphone gelandet. Er habe aber keineswegs speziell nach kinderpornografischem Material gesucht – und ihm habe das Bewusstsein gefehlt, dass es sich um eine Straftat handle. "Um neue Links zu bekommen, habe ich einzelne Dateien auch verschickt", schilderte der 22-Jährige.

Insgesamt mehr als 100 000 Dateien waren auf dem Smartphone des Angeklagten gespeichert, berichtete die als Zeugin geladene Polizeibeamtin. Überwiegend habe es sich um Erwachsenenpornografie gehandelt. Der Verteidiger hakte zu technischen Details nach und wollte wissen, ob alle Dateien einzeln gespeichert oder lediglich als "Paket" heruntergeladen waren – und möglicherweise "ohne Zutun" des Angeklagten abgespeichert wurden. Die Frage ließ sich im Rahmen der Verhandlung nicht eindeutig beantworten.

Jeder mögliche "Dreck"

In seinem Plädoyer betonte Oberstaatsanwalt Michael Gross, dass die Zahl solcher Verfahren in der jüngsten Zeit rapide zugenommen habe. Im Internet komme man schnell an Inhalte: "Man kann sich jeden möglichen ›Dreck‹ anschauen, und das noch unreflektiert. Es reicht ein einfacher Klick im System, und schon hat man Dateien auf seinem Smartphone." Diese Leichtigkeit des Zugangs sei dem Angeklagten zum Verhängnis geworden. Der Verteidiger sprach von einer "Blackbox", die auf dem Smartphone abgespeichert war.

Am Ende war entscheidend, ob das allgemeine oder das Jugendstrafrecht zur Geltung kommen soll. Für die zweite, mildere Variante plädierten sowohl der Staatsanwalt, als auch der Verteidiger. Das Argument: Man könne nicht ausschließen, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt in seiner Entwicklung noch nicht einem Erwachsenen gleichzustellen gewesen sei.

Eine "Reifeverzögerung"

Der Verteidiger hob hervor, eine sexuelle Entwicklung, die zu jedem Jugendlichen dazugehöre, könne auch über das 18. Lebensjahr hinausgehen. Man könne eine Reifeverzögerung speziell in diesem Bereich nicht ausschließen.

Diese Auffassung spiegelte sich dann auch im Urteil wider. 3500 Euro muss der nicht vorbestrafte und in geordneten familiären Verhältnissen aufgewachsene Angeklagte an den Deutschen Kinderschutzbund zahlen. Darüber hinaus ist er verpflichtet, drei psychotherapeutische Beratungsgespräche wahrzunehmen.

Richterin Niedermann machte klar: "Sie müssen schauen, ob Sie noch was aufarbeiten müssen. Es ist ein Bereich, der sehr gefährlich werden kann." Das Konsumieren der Inhalte in solchen Ausmaß halte sie für "nicht normal" – zumal der Angeklagte auf der Suche nach mehr Dateien auf Kinder- und Jugendpornografie zurückgreifen musste.

"Erste und letzte Chance"

"Sie haben sich weiterentwickelt, sie haben eine Stelle in Aussicht. Das will ich Ihnen nicht versauen", sagte die Richterin. Und schloss mit einer eindeutigen Mahnung: "Wenn Sie noch mal auf der Anklagebank landen, läuft es nicht mehr so glimpflich ab. Es ist die erste und die letzte Chance."