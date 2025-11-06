Prozess in Rottweil: Das Haus angezündet, um die eigene Mutter zu töten?

Hat ein 41-Jähriger in Sulz versucht, seine Mutter zu töten? Er soll sie mit einem Gegenstand geschlagen, dann das Haus angezündet haben. Jetzt startet der Prozess.
Gleich zweimal geht es in diesem Herbst am Landgericht Rottweil um Gewaltverbrechen, bei denen das Opfer laut Anklage die eigene Mutter war. Noch während der Prozess gegen einen 21-jährigen aus Schramberg läuft, der seine Mutter mit einem Fleischklopfer erschlagen und ihre Leiche in einer Dachbox im Keller versteckt haben soll, kündigt sich der nächste Prozess an.