Prozess in Rottweil 17 Mal am Steuer ohne gültigem Führerschein

"Nach etwa fünf Monaten kam der Führerschein per DHL"

Der Angeklagte lebte mit seiner Ehefrau und Tochter im bayrischen Altdorf bei Landshut. 2006 erwirbt er seinen Führerschein legal in Polen und schreibt ihn in Deutschland um, verliert ihn aber fünf Jahre später wegen Trunkenheit am Steuer. 2017 sieht er auf Facebook über eine Werbeanzeige die Chance, ihn erneut zu erwerben, bei einer vermeintlichen Fahrschule in Polen.