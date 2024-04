Prozess in Rottenburg

1 Der Angeklagte sitzt derzeit eine Haftstrafe in der JVA in Rottenburg ab. Foto: Daniel Begemann

„So viel Elend auf so wenigen Quadratmetern“ nennt der junge Angeklagte vor dem Amtsgericht die JVA Rottenburg. Warum er dort auf keinen Fall länger einsitzen möchte, erklärte er der Richterin und auch der Schulklasse, die den Prozess verfolgt, glaubwürdig.









Er hätte locker sein Abi machen können, berichtet der 25-jährige Angeklagte vor dem Amtsgericht Rottenburg. Warum er aber heute kein Abitur hat, sondern derzeit eine knapp vierjährige Haftstrafe absitzen muss und sogar aus der Haft heraus am Telefon noch eine Straftat begangen hat, erzählt er mit großer Selbstreflexion. Es ist nicht nur für die Richterin ein Verfahren, an dessen Ende sie eine ungewöhnliche Entscheidung treffen wird, sondern auch für eine Schulklasse des Eugen-Bolz-Gymnasiums in Rottenburg eine lehrreiche Erfahrung.