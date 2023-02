1 Das Foto zeigt Teilnehmer einer Kundgebung von Kritikern der Coronamaßnahmen in Frankfurt/Oder. Doch auch in Rottenburg und Umgebung gab es Montagsspaziergänge. Foto: dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Auf den Montagsspaziergängen gegen die Corona-Maßnahmen gibt’s einiges zu beachten. Zum Beispiel die Regel: „Wer zuerst pfeift, hat verloren.“ Diese bittere Erfahrung macht jetzt Christina K. (54, Name geändert) beim Amtsgericht in Rottenburg.

Es war einer der vielen Montagsspaziergänge am 7. März vor einem Jahr. Weil in Tübingen gleichzeitig Corona-Großdemo war, war nicht viel los. Dann das, so schildern es drei Polizisten unisono: Christina K. bläst einmal in die Trillerpfeife. Kurze Zeit später ein Doppelpfiff. Plötzlich kommen weitere Spaziergänger aus den Seitenstraßen – und der Zug setzt sich in Bewegung.

Der damalige Polizei-Einsatzleiter: „Für mich war klar, der Pfiff war das Kommando an die anderen Spaziergänger. Dann kam ein Doppel-Pfiff von ihr, die Menge marschierte los.“

Strafbefehl wegen verbotener Versammlung

Deshalb bekam Christina K. den Strafbefehl wegen „Abhaltung verbotener oder nicht angemeldeter Versammlung oder Aufzügen“. Weil sie – durch die Pfiffe – die Versammlungsleiterin war. Strafe: 1200 Euro. Sie klagte dagegen. Sagt jetzt: „Ich habe gepfiffen. Wie andere auch. Um auf uns aufmerksam zu machen. Irgendwann ging es los. Angepfiffen habe ich es nicht!“

Der Polizei-Einsatzleiter: „Am Samstag davor hat es einen Spaziergang in Reutlingen gegeben. Da hat die Polizei vorher auf Maskenpflicht und Abstand kontrolliert. Die wollten in Rottenburg nicht dasselbe erleben. Deshalb die geänderte Taktik – so dass ein Teil der Teilnehmer auf die Pfiffe hin dazukamen.“

Unter großen Mühen – so Verteidiger Matthias Obermüller – wurden zwei Entlastungszeugen ermittelt. Die eine sagt: „Ich war auf vielen Spaziergängen dabei. Keiner wusste so richtig, wann es losging. Es war schon der Fall, dass der Polizist vorne losmarschiert ist und wir hinterher.“

Die andere Zeugin: „Ich habe mitbekommen, dass Frau K. eine Anzeige bekommen hat. Weil sie als Vorreiterin vorangegangen sei. Das ist mir nie aufgefallen. Da ist keiner vorangegangen.“ Beide können sich an den konkreten Spaziergang nicht genau erinnern.

Staatsanwalt bietet Einstellung des Verfahrens an

Der Staatsanwalt bietet dann eine Einstellung des Verfahrens an: „Wir haben drei Zeugen von der Polizei, die den Vorgang einstimmig schildern. Die Frage ist, ob das von der Zeugin so gewollt war. Weil an diesem Tag so wenig Menschen beim Spaziergang waren, wurde der Pfiff deutlicher wahrgenommen. Die Frage ist, ob der Pfiff gezielt dazu diente, die Versammlung zu starten.“ Der Verteidiger bespricht sich kurz mit der Angeklagten, lehnt die Einstellung ab: „Es war nie ein Ansatz zu sehen, dass sie die Verantwortung übernehmen und den Zug führen will.“

Nach gut zehn Minuten verkündet Richterin Angelika Schneck das Urteil: „Schuldig. 15 Tagessätze à 60 Euro. Sie wussten, dass die Veranstaltung nicht angemeldet war. Dabei haben sie die Trillerpfeife eingesetzt, woraufhin 20 Personen aus den Seitengassen kamen. Somit musste ihnen klar sein, dass sie Einfluss auf die Gruppe hatten. Spätestens beim zweiten Doppel-Pfiff haben sie das billigend in Kauf genommen. Damit waren sie die faktische Versammlungsleiterin.“