Es begann eher harmlos. Der Angeklagte bemängelte beim „Jägermeisterstand“ auf dem Volksfest im vergangenen Sommer, dass in seinem Getränk zu wenig Whisky sei. Doch als die Bedienung nicht nachschenken wollte, wurde der stark Alkoholisierte aggressiv, zerschlug ein Weizenbierglas und drohte dem Wirt. Laut Staatsanwaltschaft sagte er: „Hast Du schon mal ein Weizenglas in der Fresse gehabt?“

Mehrere Polizisten überwältigen den Mann

Einem Platzverweis der hinzugerufenen Polizei, so die Staatsanwältin vor dem Amtsgericht weiter, kam der heute 33-Jährige zwar zunächst nach, doch wenig später sei er zurückgekehrt. Einem erneuten Platzverweis setzte er sich zur Wehr, schließlich wurde der große und aggressive Mann von mehreren Polizeibeamten überwältigt, in Handschellen abgeführt und aufs Revier gebracht. Bedrohung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte lautet die offizielle Anklage.

Mehrfach vorbestraft

Der mehrfach vorbestrafte Mann auf der Anklagebank ist ein großgewachsener und körperlich mächtiger Mann von 140 Kilogramm Gewicht, wie der Verteidiger später verrät. Er trägt einen dicken Vollbart, ist an den Armen mächtig tätowiert – und will sich an nichts erinnern, was an diesem Juniabend 2022 passiert ist. Er habe „einiges getrunken“ und „echt nichts mitbekommen“. „Na ja“, meint die Richterin Angelika Schneck in süffisanten Schwäbisch, „e bissle was werden Sie ja wohl noch wissen!“

„Ich weiß nur noch, dass ich bei der Polizei auf dem Boden lag“, so der Angeklagte. Ob er den Wirt mit einem abgeschlagenen Glas bedroht habe? „Ich sage ja nicht, dass es nicht so war. Ich kann aber auch nicht sagen, was passiert war.“

Entschuldigung am Telefon

Der Wirt am „Jägermeisterstand“ sowie dessen Freundin, die ebenfalls dort bediente und mit dem Angeklagten aneinander geraten war, bestätigten im Wesentlichen die Anklage der Staatsanwaltschaft. Ein paar Wochen nach dem Vorfall habe ihm ein Bekannter gesagt, der Angeklagte wolle ihn gerne sprechen – und es sei zu einem Telefongespräch gekommen, so der Zeuge. „Er hat sich entschuldigt und gesagt, dass es ihm leid tue.“ Der Zeuge fügte hinzu: „Das glaube ich ihm schon...Es hat sich auf alle Fälle so angehört.“

Schwierige Festnahme

Die Bedienung meinte mit Blick auf die Sache mit dem abgebrochenen Glas: „Ich bin nicht unbedingt ängstlich, aber ich habe mich bedroht gefühlt.“ Zwei Polizeibeamte betonten, wie schwierig es gewesen sei, den aggressiven, physisch starken Mann festzunehmen – nur mit Mühe sei es mehreren Kollegen gelungen, dem Mann Handschellen anzulegen. Bemerkenswert: Vor Gericht entschuldigte sich der Angeklagte bei den Beamten. „Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen.“

Forderung nach Haft ohne Bewährung

Die Staatsanwältin sah in ihrem Plädoyer den Verdacht einer Androhung einer schweren Körperverletzung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte als erwiesen an. Sie räumte eine enthemmende Wirkung durch den Alkoholgenuss ein. Sie forderte fünf Monate Haft – ohne Bewährung, da mit Blick auf die besonders lange Liste der Vorstrafen, „von einer positiven Sozialprognose nicht auszugehen ist“.

Dagegen spricht die Verteidigung von „einer Bedrohung am untersten Rand“, dies gelte auch für den Widerstand gegen die Beamten. Alles in allem sprach der Verteidiger von „einem klassischen Fall der Randale in einer Kneipe“ und plädierte für eine Gesamtstrafe von vier Monaten Haft mit Bewährung.

Das Urteil

Das Urteil von Richterin Schneck lautete dann vier Monate Haft ohne Bewährung. Ausdrücklich verwies sie auf die überaus zahlreichen Vorstrafen. „Als ich Ihre Akte wieder auf dem Schreibtisch hatte, dachte ich: Nein, nicht schon wieder, das kann jetzt doch nicht wahr sein.“ Sie sehe beim besten Willen keine positive Prognose für den Angeklagten, weitere Straftaten seien nicht ausgeschlossen – daher könne es keine Bewährung geben. Der letzte Satz der Richterin: „Ich möchte Sie hier nicht mehr sehen.“