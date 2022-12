1 Widersprüchliche Aussagen standen in einem Prozess vor dem Rottenburger Amtsgericht im Raum Foto: Gezener

Rottenburg - Der Angeklagte ist ein adretter, schlanker Mann, Jahrgang 1975, er trägt ein schwarzes Hemd. Als die Anklage vor dem Rottenburger Amtsgericht verlesen wird, wirkt er angespannt und hochkonzentriert. Er weiß: Die Anklage wiegt schwer. Sie lautet: Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Der Beschuldigte soll seine Geliebte nachts in einem Wald in der Nähe von Rottenburg brutalst verprügelt haben. "Ich hatte Todesangst", sagt das Opfer später im Prozess. Doch der Angeklagte streitet alles ab. Der Prozess dürfte schwierig werden.

Die Anklage lautet wie folgt: Mitte Juni vergangenen Jahres traf sich das Paar in Tübingen. Die 42-jährige Geliebte habe zuvor mit Kollegen einen Betriebsausflug unternommen, so die Staatsanwältin. Das Paar – beide sind Jäger – habe in den Wald fahren und dort im VW-Bus des Angeklagten nächtigen wollen. Auf der Fahrt habe der Angeklagte der Geschädigten "unvermittelt mit der linken Faust in die linke Gesichtshälfte geschlagen". Die Geschlagene habe darauf versucht die Autotür zu öffnen, um zu fliehen. Doch der Angeklagte habe die Fahrt beschleunigt. Zudem habe er gedroht: "So schnell kommst Du mir nicht davon", so die Staatsanwältin. Schließlich sei es der Frau doch gelungen, aus dem Auto zu springen.

Zahlreiche Hämatome nach Tat

Was dann geschah, so die Anklage weiter, waren verzweifelte Versuche der Frau, dem Gewalttäter durch die Flucht im Wald zu entkommen sowie schwere Übergriffe des Mannes. "Was soll das?", soll die Frau gefragt haben. "Ich zeig Dir, was das soll", habe der Mann geantwortet – und ihr dabei beide Hände um den Hals gelegt und zugedrückt. "Wir sind alleine im Wald, Dich hört keiner." Doch irgendwie sei es der Geschädigten erneut gelungen, in den Wald zu fliehen, sich im Gebüsch zu verstecken – und per Handy mehrere Nachrichten an ihre Jägerkollegen abzusetzen. Doch der Beschuldigte habe sie mit Hilfe einer Wärmebildkamera aufgespürt, sie an den Haaren aus dem Gebüsch gezogen und erneut geschlagen und gewürgt. Bis Jägerkollegen eintrafen und er von seinem Opfer abließ. Die Frau habe zahlreiche Hämatome am Körper erlitten.

Angeklagter: "Geliebte hat Alkohol und Drogenproblem"

Der Angeklagte, der nach eigenen Angaben zuletzt als Architekt gearbeitet hat, schildert das Geschehen allerdings anders. "Ich habe sie nicht berührt, ich habe sie nicht gewürgt, ich habe sie nicht geschlagen." Tatsächlich habe er sie nachts vom Betriebsausflug abgeholt, sie wollten zusammen in den Wald fahren. "Das war der Plan." Doch seine Geliebte sei bereits stark angetrunken gewesen. Auf den Weg in den Wald sei es dann zu einem Wutausbruch der Frau gekommen, weil er zuvor einer anderen Frau eine Whatsapp geschrieben habe. Worauf er gesagt habe: "Wir brechen das jetzt ab, ich bringe Dich nach Hause." Als sie darauf die Autotür geöffnet habe, habe er angehalten und beide seien ausgestiegen. Es sei zum Streit gekommen, beide hätten sich gegenseitig angeschrien, dann sei sie in den Wald geflüchtet. Er habe bemerkt, dass sie im Wald telefoniere, wenig später habe er Autolichter im Wald gesehen. Sie sei in das Auto der Jägerkollegen eingestiegen, "ich habe sie wegfahren lassen".

In einer Sprachnachricht entschuldigt sich der Mann für den Vorfall

Erst später habe er Blutflecken auf seinem T-Shirt entdeckt. "Da muss etwas gewesen sein, wo sie sich verletzt hatte." Vermutlich habe sie sich bei der Flucht ins Unterholz verletzt. Am nächsten Morgen habe er versucht, Kontakt zu der Geschädigten aufzunehmen, um sich zu entschuldigen, schließlich hätten sie sich gestritten und sich angeschrien.

In einer Sprachnachricht meinte er: "Ich will mich bei Dir in aller Form entschuldigen." Falls er sie körperlich verletzt habe, tue es ihm leid.

Vorfall belaste den Angeklagten

Vor Gericht sagt der Angeklagte, die Beziehung der Beiden sei schon länger problematisch gewesen. Sie habe offensichtlich Alkoholprobleme gehabt und Drogen konsumiert, er habe versucht, die Beziehung zu beenden. "Doch sie drohte mit selbstverletzenden Verhalten, falls ich mich trennen würde... Sie hat versucht, mich mit aller Gewalt zu manipulieren." Er selbst leide seit "dem Vorfall" an Depressionen und sei in einer Tagesklinik in Behandlung, die Jagd habe er "nach den Ereignissen" aufgegeben.

Opfer: "Ich hatte Todesangst"

Dann tritt das Opfer in den Zeugenstand, eine hochgewachsene Frau mit kurzen dunklen Haaren. Sie bestätigt in allen Punkten die Anklage der Staatsanwaltschaft. "Plötzlich schlug er von der linken Seite an meinen Kopf", später, als sie aus dem Auto gestiegen sei, habe er sie verfolgt, mehrfach habe er sie gewürgt. "Er hat die Hände an den Hals gepackt, meinen Kopf nach hinten gedrückt und fest zugedrückt." Ihr sei schwarz vor Augen geworden, "dann hat er mich fallen gelassen". Sie habe Todesangst gehabt. "Ich habe ihn angefleht, dass ich niemand sage, was passiert ist" – falls er sie freilasse. Immer wieder habe sie sich gefragt: "Warum? Warum?" "Am Ende konnte ich mich nicht mehr wehren... Ich wusste, dass das der letzte Moment ist." Dann habe sie die näher kommenden Autolichter gesehen und sie sei auf das Auto zugerannt.

Urteil noch vor Weihnachten

Ob es denn im Vorfeld bereits Spannungen gegeben habe, will die Richterin Schneck wissen. Der Angeklagte sei zwar schon zuvor eifersüchtig gewesen, "es gab schon Auseinandersetzungen, aber nicht körperlich." Auch sei die Behauptung nicht wahr, dass sie Alkoholprobleme habe und Drogen nehme.

Sie könne sich keinen Reim darauf machen, warum der Freund derart gewalttätig geworden sei. Sie selbst leide nach wie vor unter den Folgen der Gewalttat. "Die psychischen Folgen sind viel schlimmer als die körperlichen Verletzungen", sagt sie mit tränenerstickter Stimme. Für den Prozess sind noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil soll es vor Weihnachten geben.