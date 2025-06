Prozess in Rottenburg: Frau wegen Autofahrt ihres Ehemanns vor Gericht

Prozess in Rottenburg

Ein Polizist hält eine Polizeikelle für eine Kontrolle auf einem Parkplatz. In Rottenburg stoppte die Polizei einen Fahrer ohne Führerschein. (Symbolfoto) Foto: Jan Woitas/dpa Eine 50-jährige Frau muss sich vor Gericht verantworten, weil ihr Mann ohne Führerschein gefahren ist. Dass sie an dem Tag geschlafen hat, kommt ihr im Prozess zugute.







Die Staatsanwaltschaft wirft der 50-jährigen Angeklagten vor, fahrlässig als Halterin eines Fahrzeugs zugelassen zu haben, dass jemand das Fahrzeug ohne Erlaubnis führt. In diesem Fall hatte ihr Mann an einem Tag im Januar das Auto der Frau genutzt, um kurzfristig zu seiner Arbeitsstelle in Rottenburg zu fahren. Das Problem dabei: Schon seit 2021 hat er aufgrund von Alkoholkonsum keinen Führerschein mehr.