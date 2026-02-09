Prozess in Offenburg hat begonnen: Mann muss sich für Vergewaltigung und Tötung einer Frau verantworten

Gegen den 23-Jährigen, der einer Seniorin in Kehl das Leben genommen haben soll, wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt.
Der öffentliche Teil der Verhandlung am Montagvormittag vor dem Offenburger Landgericht dauerte nur gut zehn Minuten: Kaum hatte der Prozess begonnen, forderte Verteidiger Wolfgang Reichert, die Öffentlichkeit auszuschließen. In dem Verfahren werde es um die Schuldfähigkeit seines Mandanten gehen, bei dem eine psychische Erkrankung vorliege, erklärte der Jurist aus Lahr. Der Antrag kam für das Gericht nicht überraschend, Reichert hatte ihn zuvor bereits schriftlich eingereicht.