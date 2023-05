1 Die Angeklagte wurde am Mittwochmorgen in Handschellen in den Saal des Offenburger Landgerichts geführt. Die 45-Jährige soll Ende Juli ihre 19-jährige Tochter und 49-Jährige Schwester mit großer Brutalität getötet haben. Foto: Armbruster

Eine 45-Jährige soll im Juli in Offenburg ihre Tochter und Schwester getötet haben. Vor dem Landgericht räumte sie die Vorwürfe größtenteils ein. In der Rückschau auf die Tatnacht zeichnete sich beim Prozessauftakt ein regelrechter Gewaltexzess ab.









Rettungskräften und Polizeibeamten muss sich am 30. Juli in der Offenburger Kesselstraße ein erschütternde Bild geboten haben. Das legt die von Staatsanwalt Heiko Baumert am Mittwochmorgen verlesene Anklageschrift nahe. Demnach soll die aus Serbien stammende Angeklagte in den frühen Morgenstunden ihre 19-jährige Tochter zunächst mit einer Bratpfanne niedergeschlagen haben, um dann mit einem Messer auf die am Boden liegende Frau einzustechen.