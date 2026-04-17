Prozess in Oberndorf: Arbeitslosengeld zu Unrecht erhalten?

Eine fortdauernde Zahlung des Arbeitsamts bringt einen 64-Jährigen aus Oberndorf jetzt in finanzielle Schwierigkeiten. Der Grund ist einfach.
Ein Fall von Betrug wurde jetzt am Amtsgericht Oberndorf am Neckar verhandelt. Die Staatsanwaltschaft warf einem 64-jährigen Angeklagten aus Oberndorf vor, von September bis Oktober 2024 Arbeitslosengeld bezogen zu haben, obwohl er in einem Arbeitsverhältnis gestanden habe. Diese Tätigkeit sei dem Arbeitsamt nicht gemeldet worden, und so habe der Angeklagte eine Summe von 2676 Euro zu Unrecht erhalten.