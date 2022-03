1 Jede Menge Ärger gibt es um Treppenstufen im Wert von gut 800 Euro. Foto: Sum

Lieferadresse ist gleich Rechnungsadresse. Weil das nicht geklappt hat, musste sich ein 33-Jähriger nun vor dem Amtsgericht Oberndorf verantworten. Der Vorwurf des Betrugs ließ sich dabei nicht halten.















Link kopiert

Schenkenzell/Oberndorf/Schömberg - Nach einer Bestellung die Rechnungsadresse vom Sohn auf die Mutter ändern lassen. Sollte, wenn beide Seiten einverstanden sind, eigentlich keine große Sache sein. Weil es das in diesem Fall aber doch der Fall war, landete die Sache nun vor dem Amtsgericht in Oberndorf.

Rechnung geht an den Sohn

Zum Vorfall: Ein heute 33-Jähriger, damals noch in Schenkenzell wohnhaft, hat Ende 2020 per E-Mail bei einer Fachfirma in Rheinland-Pfalz Treppenstufen und die passenden Leisten im Wert von 833 Euro für das Haus seiner Mutter bestellt. Abgeholt haben die beiden die Ware dann Anfang Januar 2021. Auch wegen des Jahreswechsels war die Rechnung noch nicht fertig – wurde dem Angeklagten aber in der Folge zugestellt. Aber eben auf ihn ausgestellt und nicht auf seine Mutter. Nach mehreren Mahnungen stellte die Firma schließlich Strafanzeige. Der Mann, der aktuell über keine Einkünfte verfüge, stand deshalb wegen Betrugs vor Gericht.

Firma von früher bekannt

Er kenne die Firma aus seiner früheren Selbstständigkeit, erklärte der gelernte Maurer vor Gericht. Dort habe es immer eine "kooperative Zusammenarbeit" gegeben. Bereits beim Abholen, betonte er, habe er darauf hingewiesen, dass die Rechnung auf seine Mutter ausgestellt werden müsse. "Sie hatte das Geld sogar in bar dabei. Wenn die Rechnung fertig gewesen wäre, hätte sie direkt bezahlt", erklärte er.

Nachlass verkompliziert das Ganze

Und warum hat die Mutter nicht einfach den Rechnungsbetrag beglichen? Sie wollte, so sagten das Angeklagte und auch seine Mutter vor Gericht aus, die Treppenteile mit Geld von einem Sparbuch aus dem Nachlass ihrer verstorbenen Mutter bezahlen. Weil es noch andere Geschwister gebe und der Nachlass erst habe geregelt werden müssen, habe sich die Bank geweigert, den Betrag auszubezahlen, weil die Rechnung nicht auf die Frau ausgestellt war.

Treppenstufen nicht eingebaut

Der Angeklagte habe mehrmals versucht, die Rechnungsadresse ändern zu lassen. Warum das so kompliziert gewesen sein soll, "dafür hat es nie eine Begründung gegeben", sagte der Angeklagte. Die Leisten seien bis heute nicht geliefert worden, "aber ich habe irgendwann aufgehört, deshalb ein Theater zu machen", so der Mann, der inzwischen mit seiner Mutter im Haus in Schömberg wohnt. Und auch die Treppenstufen seien noch immer nicht eingebaut. "Ich verzichte auf die Leisten. Ich will mit der Firma nichts mehr zu tun haben", stellte auch die Mutter klar.

Rechnung inzwischen bezahlt

Die Rechnung ist inzwischen beglichen. Der Angeklagte habe sie bezahlt und sich dafür Geld von Freunden geliehen. In der Folge bekam er das Geld von seiner Mutter zurück. Die Treppenbaufirma, so bestätigte die Verteidigerin, die mit deren Anwalt schon im Vorfeld der Verhandlung zu tun hatte, habe darauf bestanden, die Rechnungsadresse erst zu ändern, nachdem sie beglichen wurde. Die Rechnung mit der korrekten Adresse sei am 25. Januar 2022 per E-Mail eingegangen und auf 31. Dezember 2021 datiert gewesen. "Die Original-Rechnung liegt bis heute nicht vor", sagte sie.

Alle Seiten beantragen Freispruch

Genauere Einblicke von Firmenseite gab es vor Gericht keine. Die geladene Zeugin, eine Angestellte, konnte krankheitsbedingt nicht kommen. Damit der Fall zum Abschluss kam, verlas das Gericht die auf Zustimmung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Zeugenaussage der Frau. Am Schluss waren sich alle Beteiligten einig: Es habe bei der Firma intern eine Verwechslung gegeben, der Tatbestand des Betrugs sei nicht haltbar, beantragte die Staatsanwaltschaft den Freispruch. "Unglücklich gelaufen" sei das alles, sagte die Verteidigerin. "Der Vorwurf des Betrugs kann nicht aufrechterhalten werden", war auch sie überzeugt. Die Richterin schloss sich diesen beiden Ausführungen an. Weil sie "kein strafbares Verhalten" erkenne, sprach sie den Angeklagten frei.