Prozess in Norwegen: Gefängnis für den Bonus-Prinzen? Fall Høiby vor dem Finale

Verstörende Details, emotionale Aussagen und viele Tränen: Sechs Wochen lang wurden die Vorwürfe gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin vor Gericht aufgearbeitet. Nun starten die Plädoyers.
Oslo - Vergewaltigungs-Vorwürfe, heimliche Videos, Wutausbrüche und wüste Beschimpfungen: Der Prozess gegen Marius Borg Høiby hat Norwegen in den vergangenen sechs Wochen aufgewühlt. Ex-Freundinnen berichten von Eifersucht, Gewalt und Angst in ihren Beziehungen zu dem norwegischen "Bonus-Prinzen". Die Plädoyers stehen in den kommenden Tagen an – und die Frage steht im Raum: Wie hart fällt das Urteil für den Stiefsohn von Kronprinz Haakon aus? Ein Rückblick auf die Verhandlungswochen in Oslo.