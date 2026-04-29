Prozess in Niedersachsen: Lianas Tod am Bahnhof Friedland - Heute Urteil erwartet

Eine 16-Jährige wird in Niedersachsen von einem Güterzug erfasst und stirbt. Jetzt endet das Gerichtsverfahren zu dem Fall, der so viel Trauer, Entsetzen und politische Debatten ausgelöst hat.
Göttingen - Der Tod der 16-jährigen Liana durch einen mutmaßlichen Stoß vor einen Güterzug im niedersächsischen Friedland löste bundesweit Fassungslosigkeit aus und beeinflusst noch immer politische Debatten: Heute (13.00 Uhr) will das Landgericht Göttingen ein Urteil für einen 31-jährigen Mann verkünden, dem vorgeworfen wird, das Mädchen aus Thüringen im Sommer 2025 vor den durchfahrenden Zug gestoßen zu haben.