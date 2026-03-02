Prozess in Nagold: Vereinsgeld aus Altersarmut veruntreut

Am Amtsgericht Nagold ist ein Senior verurteilt worden, nachdem er fast 8000 Euro veruntreut hatte. In der Verhandlung zeigt sich ein Bild aus Reue und finanzieller Not.
Es war ein zwiespältiger Fall, der vor dem Amtsgericht Nagold aufgerufen wurde: Ein Mann aus dem Kreis Calw, Mitte 80, hat als Kassier für seinen Verein fast 8000 Euro veruntreut. Abhebungen und Kartenzahlungen, insgesamt 55 an der Zahl, hat er in etwa vier Jahren auf Vereinskosten getätigt. Den Verein brachte das an den Rand der Pleite.