Prozess in Nagold: Mann stirbt durch Baggerschaufel – Kollege vor Gericht

Ein Baggerfahrer stand in Nagold vor Gericht, weil er fahrlässig den Tod seines Kollegen verursacht hat. Der Richter kam ihm beim Urteil auf ungewöhnliche Art entgegen.
Der Fall von fahrlässiger Tötung, der am Gericht Nagold verhandelt wurde, sucht an Tragik seinesgleichen. Im Juli 2024 waren zwei Bauarbeiter, damals 35 und 31 Jahre alt, mit Kanalarbeiten in Nagold beschäftigt. Der 31-Jährige stand im Loch mit den Arbeiten, als der andere mit dem Bagger heranfuhr. Am Ende löste sich die 3,5 Tonnen schwere Schaufel, direkt am Rand und erfasste den 31-Jährigen. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.