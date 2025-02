Prozess in Nagold: Mann bedroht Ex-Frau – jetzt will er umziehen

Waldbrände bekämpfen Wie gut ist die Haiterbacher Feuerwehr vorbereitet?

Die heftigen Waldbrände in Kalifornien rücken das Thema auch hierzulande in den Vordergrund. Wie hoch das Risiko für Waldbrände in der Region ist und wie ein Ernstfall aussehen kann, erklären Haiterbacher Förster Thomas Katz und Feuerwehrkommandant Patrick Brezing.