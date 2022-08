1 Am Amtsgericht Nagold wurde jetzt der Fall einer 21-Jährigen verhandelt, die sich durch Fälschung eines Impfausweises Foto: Puchner/dpa

Eine Verkäuferin aus dem Großraum Nagold muss wegen missbräuchlicher Verwendung eines Dokuments 50 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Sie hatte einen Impfausweis gefälscht.















Nagold - Als die junge Frau einen Impfausweis fand, nahm sie das Dokument an sich, änderte den Namen und verschaffte sich damit auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie Zugang zu Gaststätten, Altenheimen, Kliniken und anderen Einrichtungen, der ihr sonst wegen staatlich verordneter Auflagen verwehrt gewesen wären.

Die Urkundenfälschung wurde von einem Mitarbeiter ihrer früheren Arbeitsstelle entdeckt. Das Amtsgericht Nagold verurteilte die 21-Jährige nun zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit, außerdem wurde sie verwarnt.

Klinikaufenthalt wegen Depressionen

Aus dem Bericht der Jugendgerichtshilfe ging hervor, dass die Angeklagte nach ihrem Schulabschluss wegen Depressionen, die bis zu Selbstverletzung reichten, lange Zeit psychisch blockiert war. Sie verbrachte mehrere Monate in einer Spezialklinik und wurde ambulant behandelt. "Es gab Tage, da war ich wie gelähmt", schilderte die Verkäuferin ihre damalige Situation.

Die Ausbildung hat sie trotzdem erfolgreich abgeschlossen, wollte in dem Lehrbetrieb trotz eines Übernahmeangebots aber nicht bleiben. "Da ging es mir zu hektisch zu." Jetzt arbeitet sie fünf Stunden am Tag in einem Lebensmittelgeschäft. Ob sie damit finanziell über die Runden komme, wollte Richter Martin Link wissen. Die Antwort fiel knapp aus: "Es muss."

Seit einiger Zeit wohnt die 21-Jährige mit ihrem Freund in einer gemeinsamen Wohnung. Weil es in ihrem bisherigen Leben Brüche gegeben habe und sie auch heute noch nicht ganz gefestigt sei, schlug die Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe eine Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht vor.

Juristisches Scharmützel im Gerichtssaal

Aufgrund von Veränderungen in der Rechtsprechung und der unterschiedlichen Auslegung von Paragrafen, die sich konkret auf das Strafmaß auswirken könnten, kam es zwischen Staatsanwalt Freudenberg und Verteidiger Wolfgang Schäfer zu einem juristischen Scharmützel mit der Folge, dass der Richter den Saal verließ, in seinem Büro Gesetzbücher wälzte und mit der Aussage zurückkehrte, an der Tatsache der Urkundenfälschung ändere sich im Wesentlichen nichts.

Um als geimpft zu gelten, was nicht der Fall war, habe sich die Angeklagte so oder so strafbar gemacht. Ein geplantes Vorgehen sei nicht auszuschließen, ergänzte der Staatsanwalt. Wegen einer gewissen "Orientierungslosigkeit" sprach er sich in seinem Plädoyer für die Ableistung von 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit aus.

Verteidigung plädiert für mildes Urteil

Die Verfehlung sei begangen worden, daran gebe es nichts zu rütteln, erklärte ihr Verteidiger. Weil sich seine Mandantin an der neuen Arbeitsstelle wohl fühle, der Freund sie unterstützen würde, und weil bei der Bewertung des Sachverhalts unterschiedliche Auffassungen von Oberlandesgerichten gebe, hielt der Verteidiger ein mildes Urteil für angebracht.

Richter Link verurteilte die Verkäuferin zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit.