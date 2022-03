1 Ein 53-jähriger Mann aus dem Großraum Nagold wurde wegen eines sexuellem Übergriffs zu einer Geldstrafe von 8400 Euro verurteilt. Foto: Köncke

Er soll einen 16-Jährigen geküsst, sein T-Shirt hochgeschoben, den Bauch gestreichelt, die Hose geöffnet, das Geschlechtsteil herausgezogen und manipuliert haben. Deshalb stand jetzt ein 53-jähriger Mann aus dem Großraum Nagold vor dem Amtsgericht Nagold – und wurde zu einer Geldstrafe von 8400 Euro verurteilt.















Nagold - Der Angeklagte konnte sich bei der Verhandlung vor dem Nagolder Amtsgericht an das damalige Geschehen nicht mehr erinnern. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2021 in einem Bauwagen. Der Jugendliche berichtete seinen Eltern am nächsten Morgen von dem sexuellen Übergriff. Daraufhin zeigte ihn der Vater bei der Polizei in Calw an, zog die Anklage nach einer persönlichen Aussprache mit dem Beschuldigten aber wieder zurück. Weil es sich um ein Offizialdelikt handelt, begannen die Mühlen der Justiz trotzdem zu mahlen.

Vorher nichts zuschulden kommen lassen

Der 53-Jährige steht zwar nach eigener Aussage auf Männer, hatte sich vorher aber nie etwas zuschulden kommen lassen. Richter Martin Link bat ihn, sich an die Stunden vor der Begegnung mit dem Jugendlichen zu erinnern. Demnach lief der Tag folgendermaßen ab. Am Vormittag kaufte der Angeklagte in Nagold Futter für seine Tiere, trank in einer Gastwirtschaft ein Radler, fuhr mit dem Bus nach Hause, setzte sich auf die Terrasse seiner Wohnung, las in einem Buch, genehmigte sich nebenbei einige Gläser Gerstensaft, besuchte am Nachmittag seine Schwester, trank bei ihr einen Cocktail und drei Bier, machte sich danach auf den Weg zum Bauwagen, um Kumpel zu treffen.

Mit ihnen saß er einige Zeit am Lagerfeuer und konsumierte erneut jede Menge Alkohol. Erinnern konnte sich der 53-Jährige vor Gericht nur noch daran, dass er mit dem 16-Jährigen ein längeres Gespräch führte und am nächsten Morgen nicht im eigenen Bett, sondern auf dem Boden seiner Wohnung aufwachte. Dass er keine Ahnung habe, was in der Nacht passiert sei, stand nicht nur im Protokoll bei der Vernehmung durch die Polizei, das wiederholte der Angeklagte auch in der Verhandlung.

Steuerungsfähigkeit durch viel Alkohol eingeschränkt

Für Richter Martin Link stellte sich die Frage, ob er zur Wahrheitsfindung den Jugendlichen laden und einen gerichtsmedizinischen Sachverständigen einbestellen soll oder ob nur der Angeklagte vor Gericht erscheinen müsste. Er entschied sich für die zweite Variante, weil bei einer DNA-Untersuchung Spuren des Angeklagten auf dem T-Shirt des 16-Jährigen nachgewiesen werden konnten. Auch wenn er sich partout nicht mehr an den Vorfall erinnere, könnte es sein, das er übergriffig geworden sei, zuckte der Angeklagte mit den Schultern. Weil nach erheblichen Mengen Alkohol die Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen sei, es bisher keine Eintragungen im Bundeszentralregister gegeben und sich der Beschuldigte kooperativ gezeigt habe, forderte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer keine Freiheits- sondern nur eine saftige Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu 70 Euro. Das Gericht schloss sich dem Antrag an. Der 53-Jährige akzeptierte den Schuldspruch und erhielt vom Richter die Mahnung mit auf den Weg, beim Alkoholkonsum künftig Maß zu halten.