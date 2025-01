Prozess in Nagold: Frau verletzt sich selbst mit Waffe – Jäger wird verurteilt

1 Bei einem Unfall mit einem Gewehr wurde eine junge Frau verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa-Zentralbild/dpa/Patrick Pleul

Ein Arzt und Jäger hat in Nagold auf der Anklagebank gesessen. Der Vorwurf: Er hat einer jungen Frau widerrechtlich ein Gewehr gegeben, mit dem die unerfahrene 26-Jährige sich schließlich selbst verletzte. Im Prozess ging es dann um weit mehr als einen Unfall: Eifersucht, unklare Rechtslagen und eine heimliche Ausbildung.









„Hier ist ein Herr mit einem Gewehr“. Mit diesem Satz rief der Wachtmeister am Amtsgericht Nagold Richter Martin Link vor der Verhandlung an. Angeklagt war ein 55-jähriger Arzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er hatte einer 26-Jährigen ein Gewehr in die Hand gegeben, obwohl diese keinen Waffenschein besaß. Die junge Frau unterschätzte den Rückstoß beim Schuss – und verletzte sich an der Stirn.