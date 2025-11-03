Ein Paar ist wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Weil es falsche Angaben gemacht habe, könnte laut erster Schätzung ein Steuerschaden von 1,3 Million Euro entstanden sein.
Anders, als es der Aushang vermuten ließ, wurde die Verhandlung am Montag durch Richterin Birgitta Stückrath bereits nach der Verlesung der Anklageschrift durch Staatsanwalt Timo Schmidt abgebrochen, um mit den Verfahrensbeteiligten ein sogenanntes Verständigungsgespräch zu führen. Diese können bei strittigen Sachverhalten finanzgerichtlicher Art geführt werden.