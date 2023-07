Kurz vor 15.30 Uhr. Amtsgericht Horb. Die Angeklagten Banna G. (18, syrischer Flüchtling, Namen geändert) und Mohammed B. (19, afghanischer Flüchtling) stehen mitten im Flur, lassen Richter Albrecht Trick nicht vorbei. Er muss außen rum gehen.

Bedrohliche Szene

Mit dabei: Drei Freunde der Angeklagten. Die betreten nach und nach den Saal. Gefühlt alle dreißig Sekunden schlurft wieder einer rein. Richter Trick: „Nehmen Sie die Kopfbedeckung ab.“ Notiert sich Namen und Anschrift.

Im Saal wird dann die Anklage verlesen: Banna und Mohammed sollen am 23. Dezember letzten Jahres am Busbahnhof in Horb Andreas K. (20) zusammengeschlagen haben. Fast kam es zum Messerstreit, bis ein Erwachsener (48) eingriff. Gefährliche Körperverletzung.

Der Beginn des Streits

Was war da los? Banna: „Ich wollte meinen Bruder Andreas nach Landessitte küssen, doch der ist weitergegangen. Wir sind mit drei Mitgliedern meiner Familie hinterher und haben gefragt, warum er so blöd guckt.“ Sie hielten ihn fest. Banna weiter: „ Der hat gleich ein Messer gezogen. Das wollten wir ihm entreißen. Dann kam es zu Schlägen.“

Eine Zeugin (20) kam gleich mit drei Begleitern – aus Sicherheitsgründen, wie sie sagt: „Andreas ist ganz ruhig vom Bahnhof gekommen, da wurde er angestresst. Er hat extrem laut geschrien, als er angegriffen wurde und sein Messer gezogen.“

Messerstecher hat Angst

Andreas K.: „Mohammed und Banna haben mich sofort bedrängt und sofort zugeschlagen. In Todesangst habe ich zu meinem Vespermesser gegriffen, um mich zu verteidigen. Als ich zu Boden ging, hat mir ein Mann aufgeholfen und mich weggezogen.“

Problemzone Bahnhof Horb: Polizei und Security-Dienste sind oft dort. Foto: Lück

Der Erwachsene (48, Handwerker): „Als ich das Messer bemerkt habe, bin ich sofort dazwischen. Ich habe vier Angreifer gesehen. Das Opfer stand ruhig, den habe ich hinter mich gezogen!“

Problem-Flüchtlinge

Doch wer sind die aggressiven Flüchtlinge?

Banna (18) ist Schüler. Die Jugendgerichtshilfe: „Er kam 2016 nach Deutschland. Wurde von vier Schulen weitergereicht, weil es immer Probleme gab. Er wartet, bis Arbeit kommt.“

Vage Zukunftspläne

Und Afghane Mohammed? Vorbereitungsklassen und Kontakte zur städtischen Integrationsbeauftragten brachten offenbar nichts. Richter Trick: „Wie planen sie ihre Zukunft?“

Mohammed: „Ich werde über einen Job nachdenken. Ich mache alles.“

Trick bohrt nach: „Das kann ja nicht so schwer sein. Was tun sie, um Arbeit zu finden?“

Immer wieder dieselbe Antwort des afghanischen Flüchtlings: „Ich werde drüber nachdenken.“

Dann plädiert die Staatsanwaltschaft: 17 Stunden gemeinnützige Arbeit für Banna, eine Woche Dauerarrest für Mohammed.

Zwei Wochen Arrest

Nach kurzer Zeit fällt Richter Albrecht Trick das Urteil: Jeweils zwei Wochen Dauerarrest für beide. Weil sie mutwillig Andreas angegriffen haben: „Der hätte sie in Notwehr sogar abstechen dürfen!“

Richter Trick: „Wenn Sie ein Leben in Deutschland anstreben, sollten sie unsere Regeln einhalten. Sie zeigen keinerlei Respekt. Entweder ändern Sie sich von Grund auf oder Sie beenden ihre Karriere im Knast.“

Ein Freund der Angeklagten feixt währenddessen im Saal. Richter Trick verweist ihn aus dem Gerichtssaal und verhängt Hausverbot.