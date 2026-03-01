Prozess in Horb: Mit Öko-Energie in die Insolvenz

Ein 68-Jähriger wird wegen Insolvenzverschleppung angeklagt. Was wusste er von den Problemen eines Bioenergie-Unternehmens?
Die Geschäfte rund um ein regionales Bioenergie-Projekt waren Thema einer Amtsgerichtsverhandlung. Ein Fonds hatte Gelder von Privatanlegern gesammelt und Rendite versprochen. Die Lage eskalierte 2017. Die Anwaltskanzlei teilte damals mit: „Nachdem Anleger lange Zeit keinerlei Ausschüttungen und nur rudimentäre Angaben über die wirtschaftliche Situation erhalten hatten, erreichte sie jüngst ein Schreiben, wonach ab Mai 2017 wieder mit monatlichen Auszahlungen gerechnet werden könne.“