Prozess in Horb: Mit Öko-Energie in die Insolvenz

Ein 68-Jähriger wird wegen Insolvenzverschleppung angeklagt. Was wusste er von den Problemen eines Bioenergie-Unternehmens?

Die Geschäfte rund um ein regionales Bioenergie-Projekt waren Thema einer Amtsgerichtsverhandlung. Ein Fonds hatte Gelder von Privatanlegern gesammelt und Rendite versprochen. Die Lage eskalierte 2017. Die Anwaltskanzlei teilte damals mit: „Nachdem Anleger lange Zeit keinerlei Ausschüttungen und nur rudimentäre Angaben über die wirtschaftliche Situation erhalten hatten, erreichte sie jüngst ein Schreiben, wonach ab Mai 2017 wieder mit monatlichen Auszahlungen gerechnet werden könne.“

Laut Anwaltskanzlei allerdings nur 25 beziehungsweise 50 Prozent der ursprünglich vereinbarten Rendite. Dies sei mit nicht planbaren Reparatur- und Erweiterungs-Erfordernissen begründet worden.

Angeklagter: Ich wurde „überredet“

Im November 2018, so der Angeklagte, wurde er überzeugt, als Geschäftsführer einzusteigen. Staatsanwältin Martina: „Spätestens seit dem 31. Dezember 2018 war die Gesellschaft dauerhaft überschuldet. Seit Anfang 2019 gab es keine Geschäftstätigkeit, seit März 2020 nicht mal eine Bankverbindung.“

Der Angeklagte habe dennoch die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 abgesegnet, ohne einen Insolvenzantrag zu stellen.

Angeklagter: „Die Gesellschaft besteht bis heute“

Der Angeklagte erklärt: „Die Gesellschaft war buchhalterisch in keinem guten Zustand. Ich wurde gebeten, die Versäumnisse aufzuarbeiten. Der Fonds hatte werthaltige Forderungen. Ich habe alle Unterlagen vom Steuerberater bekommen. Er hatte mich nicht auf eine Überschuldung hingewiesen. Die Gesellschaft besteht bis heute, hat keine Steuerschulden.“ Bis heute könne er die Vorwürfe nicht verstehen.

Er sagt noch: „Das Strafverfahren hat uns sehr belastet. Seit der Durchsuchung vor zwei Jahren hat meine Frau bis heute Probleme, wenn es an der Haustür klingelt.“

Öko-Fonds wollte Ausschüttungen von Anlegern zurück

Richterin Dallas-Buob: „Das in der Bilanz dargestellte Umlaufvermögen besteht maßgeblich aus Forderungen gegen die Anleger.“ 2018 waren das 1,6 Millionen Euro. Klartext: Der Fonds wollte Geld von seinen Anlegern zurück. Die weigerten sich und klagten.

Sven Kaltenbach, Rechtsbeistand des Angeklagten: „Es ist Pflicht des Steuerberaters, auf eine Überschuldung hinzuweisen.“ Er legt noch eine Mail des Steuerberaters vor. Der bestätigt, dass es keine Überschuldung gab. Kaltenbach: „Die Komplementärin des Fonds hat ein Bankkonto.“ Kaltenbach regt eine „pragmatische Lösung“ an. Weil man mit Gegengutachten und der Vernehmung vieler Zeugen wie dem Steuerberater ein langes Verfahren drohe.

Darum wird das Verfahren eingestellt

Richterin Jennifer Dallas-Buob: „Es ist fraglich, ob man mit weiteren Zeugen zu einem anderen Ergebnis kommt.“ Staatsanwältin Martin schließt sich dem an. Dann wird das Strafverfahren gegen den 68-Jährigen eingestellt. Er muss 6600 Euro Geldauflage an den Weißen Ring zahlen. Laut Richterin Dallas-Buob habe die Durchsuchung offenbar Eindruck gemacht hätte. Und sagt: „Es gibt keinen, der konkret durch die vorgeworfene Tat geschädigt wurde.“ Das Energieunternehmen ist seit 2020 insolvent.