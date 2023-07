Amtsgericht Horb. Auf der Anklagebank: Ulrich K. (70). Er hatte am 22. Juli auf dem Bauernhof Vollgas gegeben. Und dabei Landwirt Florian H. (alle Namen geändert) fast über den Haufen gefahren.

Der wollte den Treckerfahrer stoppen – damit er nicht auch noch ins Konzert im Dorf mit 400 Zuschauern reinrast. Verfolgte ihn mit seinem Auto. Ulrich K. wendete mit seinem Trecker, raste frontal auf den Landwirt zu. Der rettete sich rückwärts in eine Wiese. Für den Staatsanwalt war das ein gefährlicher Eingriff in der Straßenverkehr sowie Körperverletzung und Fahrerflucht.

Was steckt hinter der Tat?

Doch was hat Ulrich K. dazu getrieben? Unklar. Klar ist: Er war zweimal in der Psychiatrie. Zuletzt im Sommer 2021. Er sagt: „Ich nehme die Tabletten nicht mehr. Die vertrage ich vom Magen her nicht.“

Dann das Beweisvideo. Aufgenommen von einer Überwachungskamera auf dem Hof. Richter Albrecht Trick: „Sie fahren voll auf den Landwirt zu. Es ist sehr knapp.“ Es sei fast ein Wunder, dass Florian H. nichts passiert sei.

„Ich habe den Reifen des Treckers am Bein gespürt“

Der sagt: „Ich habe den Reifen des Treckers noch am Bein gespürt! Ich bin Ulrich hinterher, habe noch auf den Kotflügel mit der Faust geschlagen: Hör auf. Doch er war schneller. Dann habe ich gleich Freunde im Dorf angerufen, dass sie die Zugänge zum Konzert mit ihren Lastern oder Schleppern absperren – nicht, dass K. noch etwas Schlimmeres anrichtet! Da waren gut 400 Leute!“

Nicht das erste Mal

Der Landwirt mit seinem Auto hinterher. Nach dem Fast-Zusammenstoß vor dem Hof von Ulrich K. kann ihn die Polizei endlich stoppen. Der Polizist: „Er war zuerst total aufgebracht. Als er uns als Polizei erkannt hat, kam er vom Trecker runter!“

Landwirt Florian: „Ulrich hat zwei Gesichter. Wenn er keine Tabletten nimmt, sieht er plötzlich rot. Das dauert ein paar Minuten, dann ist er wieder normal. Seitdem sein letztes Elternteil starb, wurde es immer schlimmer mit ihm. Einmal hat er fast meinen Vater, ein anderes Mal fast meinen Sohn überfahren. Das war schon Thema im Ortschaftsrat. Die haben sich dann an mich gewendet: Florian, du kommt am besten mit ihm klar.“

Nach dieser Fahrt hat er dann endlich Strafanzeige gestellt. Florian: „Ihm muss geholfen werden.“ Seine Hoffnung: Ulrich K. wird entweder psychiatrisch behandelt oder in eine Wohngruppe eingewiesen.

Angeklagte hat eine Persönlichkeitsstörung

Ralf Greber, psychiatrischer Sachverständiger: „Der Angeklagte hat eine Persönlichkeitsstörung.“ Deshalb kommt eine psychiatrische Einweisung in den Maßregelvollzug nicht in Frage.

Dann das Urteil. 11 Monate auf Bewährung und 500 Euro Geldstrafe.

Richter Albrecht Trick erklärt dazu Näheres: „Wir gehen davon aus, dass Sie Angst vor Bestrafung hatten und deswegen ein Jahr nichts passiert ist. Dazu stellen wir Ihnen einen Bewährungshelfer zur Seite. Das halten wir für ganz wichtig. Der kann Sie beraten, wie es für Sie in Ihrer Einsamkeit weitergeht!“

Landwirt Florian kann damit Hoffnung haben. Er sagt: „Ulrich, steig ein in mein Auto. Ich fahre dich mit heim.“ Fügt noch hinzu: „Ich werde ihm jetzt helfen, dass er seine beiden Trecker verkauft.“