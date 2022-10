1 Vor dem Horber Amtsgericht musste sich eine Frau verantworten, die mit einem Messer auf einen Mann eingestochen hat. Foto: Begemann

Im Gerichtssaal umarmte der Geschädigte die Frau, die ihm eineinhalb Jahre zuvor ein Messer in den Körper gerammt hatte. Es war eine Versöhnung mit Ansage – denn weder konnten sich die beiden die brutale Tat erklären, noch erschütterte diese ihr Verhältnis.















Horb/Kreis Freudenstadt - Die Stichwunden sind mittlerweile verheilt. Was bleibt, ist die Frage nach dem Warum. Und darauf konnte im Horber Amtsgericht auch nach der Vernehmung etlicher Zeugen keine klare Antwort gefunden werden.

Was war passiert? Die Staatsanwaltschaft hatte einer Frau aus einer Kreisgemeinde vorgeworfen, im Februar vergangenen Jahres mehrmals mit einem Messer auf einen Bekannten eingestochen zu haben. Dieser erlitt unter anderem eine achteinhalb Zentimeter tiefe Stichwunde im Oberkörper sowie eine Schnittverletzung im Gesicht und musste infolgedessen im Krankenhaus behandelt werden.

Das Problem im Prozess: Weder der Geschädigte, noch die Beschuldigte konnten sich an Details zum Tattag, geschweige denn an die Tat selbst erinnern. Auch die Zeugen brachten wenig Licht ins Dunkel. Einige Anwohner berichteten von einem lauten Streit, den es zwischen den beiden vor dem Übergriff gegeben haben soll. Dabei soll der Mann üble Beleidigungen geäußert haben. Worum der Streit ging, wusste keiner der Zeugen so wirklich, es war aber immer wieder von Medikamenten die Rede. Auch Alkohol sollen beide am Tattag in beachtlichen Mengen konsumiert haben.

Geschädigter räumt Mitschuld ein

Entscheidend für den Ausgang des Verfahrens war dann aber vor allem die Aussage des Geschädigten selbst. Schon als dieser den Gerichtssaal als Zeuge betrat, wurde deutlich, dass er nicht mit Rachegelüsten gekommen war. Er lächelte die Angeklagte kurz an und nahm anschließend auf der Zeugenbank Platz, wo er sich selbst Mitschuld an dem Vorfall gab. "Ich habe jetzt mehr Respekt vor dem Trinken", sagte der Mann, der zum Tatzeitpunkt nach eigenem Bekunden mehr als drei Promille Alkohol im Blut hatte.

Er hätte ihr die Tat niemals zugetraut und habe auch heute ein normales Verhältnis zu der Frau. Das bestätigte die Angeklagte, die sich nochmals bei ihm entschuldigte und ihn anschließend sogar umarmte. "Ich kann es mir nicht erklären, aber es ist schlüssig, dass ich es gewesen bin", sagte sie sichtlich mitgenommen.

Daran hatten auch ihr Verteidiger, die Staatsanwältin und das Gericht am Ende keine Zweifel mehr. Auch eine Sachverständige erklärte, dass sich der Geschädigte die Verletzungen theoretisch selbst zugefügt haben könnte – allerdings sei selbstverletzendes Verhalten meist nur oberflächlich, was man von einer achteinhalb Zentimeter tiefen Stichwunde nicht behaupten kann. Akute Lebensgefahr habe durch die Verletzungen nicht bestanden, allerdings hätte der Vorfall wesentlich schlimmer ausgehen können.

90 Tagessätze

Richter Albrecht Trick machte bei der Urteilsverkündung deutlich, dass eine solche Verletzung auch aus Sicht des Gerichts "schon ein Ding ist". Warum das Gericht die Frau dann aber trotz der gefährlichen Körperverletzung nur zu einer Geldstrafe – 90 Tagessätze à fünf Euro – verurteilte, begründete Trick wie folgt: Die Angeklagte habe den Vorfall trotz ihres Erinnerungsverlustes nicht in Abrede gestellt, einen "aufgeräumten" Eindruck gemacht und sei von dem Mann vor der Tat "bis aufs Blut provoziert" worden. Beide Beteiligten hätten seitdem an ihren Defiziten gearbeitet, sagte Trick.

Das Gericht nahm einen minderschweren Fall und verminderte Schuldfähigkeit an. Dies wurde zuvor von einem weiteren Sachverständigen empfohlen, der auch auf die Lebensgeschichte der Frau – eine schwierige Kindheit, früher Kontakt mit Drogen – sowie die bei ihr diagnostizierte Persönlichkeitsstörung und andere Krankheiten einging. Ihre Erinnerungslücken erklärte er als nachvollziehbar, es handle sich nicht um Prozesstaktik.

Die Legalprognose sei positiv, es sei eine einmalige Tat gewesen – die mutmaßlich durch die Beleidigungen gegen sie ausgelöst wurde.

Durch die Tat "aufgewacht"

Sichtlich erleichtert nahm die Angeklagte das Urteil entgegen. Zumindest gerichtlich kann sie nun mit dem Vorfall abschließen – die Frage, wie es dazu kommen konnte, wird sie weiter verfolgen. Sie sei durch die Tat "aufgewacht" und nun auf einem guten Weg, sagte die Frau. "Ich hoffe, dass ich so weiter machen kann."