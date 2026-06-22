Prozess in Heilbronn: Drahtseile gegen Mountainbiker – Jäger räumt Fehler ein

Ein Jagdpächter will mit gespannten Drähten Mountainbiker stoppen. Vor Gericht schildert er seine Sicht – und räumt einen Fehler ein.
Mit gespannten Drahtseilen hat ein Jagdpächter nach eigener Aussage versucht, Mountainbiker von einer illegalen Strecke bei Heilbronn zu vertreiben. Ihm sei es lediglich um eine Abschreckung und um ein Signal gegangen, sagte der 61-Jährige, der wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Heilbronn angeklagt ist. Der Mann soll zwischen Juni und August 2024 mehrfach Drahtseile über den sogenannten Dachstrail gespannt haben, eine bei Mountainbikern beliebte, aber auch illegale Strecke zwischen den Orten Eberstadt und Grantschen.