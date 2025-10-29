Prozess in Hechingen: Zwei Nordafrikaner müssen wegen Diebstahlserie in Haft

Wegen ihrem nächtlichen Beutezug in den Straßen des Haigerlocher Stadtteils Weildorfs wurden zwei Nordafrikaner vom Amtsgericht Hechingen zu Gefängnisstrafen verurteilt.
Eine nächtliche Diebstahlsserie in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar in diesem Jahr sorgte im Haigerlocher Stadtteil Weildorf für Aufsehen. Zwei junge Männer plünderten aus nicht abgeschlossenen Autos, Wohnmobilen und Garagen so ziemlich alles, was ihnen in die Hände fiel – unter anderem digitale Geräte wie Tablets, Werkzeug, E-Bikes, aber auch einen Kasten Bier. Die Polizei konnte die Täter auf frischer Tat festnehmen; seither sitzen die beiden, ein 29-jähriger Nordafrikaner und sein 23 Jahre alter Landsmann, in Untersuchungshaft.