Prozess in Hechingen: Wegen Zugverspätung – Mann randaliert am Bahnhof

1 Tatort war der Hechinger Bahnhof in einer Juni-Nacht im Jahr 2022. Foto: Stopper

Ordentlich Wut wegen einer Zugverspätung hatte ein heute 32-Jähriger im Juni 2022. In der Folge soll er Scheiben am Hechinger Bahnhofsgebäude eingeschlagen und Autos der SWEG beschädigt haben. Nun musste er sich vor dem Amtsgericht verantworten.









Der Frust des Angeklagten war selbst für den Richter und den Staatsanwalt bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Hechingen verständlich: Der heute 32-jährige Mann wollte mit seiner Begleitung am 26. Juni 2022 mit dem Zug von einem Konzert zurück in seinen damaligen Wohnort Balingen reisen. Das Problem: Aufgrund von Zugverspätungen kamen die beiden gegen 1.20 Uhr in der Nacht in Hechingen mit der letzten Bahn an; eine Weiterfahrt nach Balingen war erst am nächsten Morgen möglich.