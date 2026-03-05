Prozess in Hechingen: Über 3 Jahre Haft – Gericht sieht Vergewaltigung als erwiesen an

Am fünften Verhandlungstag wurde das Urteil gesprochen: Der 48-jährige Vater aus einer Heuberg-Gemeinde bekam 3 Jahre und 4 Monate Haft. Wie das Gericht die Entscheidung begründet.
Wegen erwiesener Vergewaltigung einer Frau wurde ein 48-Jähriger aus einer Heuberg-Gemeinde zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten verurteilt. 7 Monate davon gelten bereits als verbüßt. Die Anklageerhebung war nämlich schon am 3. Mai 2022 – das Verfahren wurde seither rechtswidrig herausgezögert. Die Tat selbst soll sich in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 2021 zugetragen haben.