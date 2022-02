Behörden greifen durch Tierquäler von Bad Wildbad darf nie wieder ein Tier halten

Die Behörden greifen durch: Der Mann, der seinen Hund in Bad Wildbad mehrfach in die Enz geschmissen hat, darf nie wieder ein Tier halten. Der erst sieben Monate alte, völlig verstörte Bulldogge-Staffordshire-Mischling befindet sich nun in der Obhut des Pforzheimer Tierheims – nach einem SEK-Einsatz.