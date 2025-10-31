Prozess in Hechingen: Mit dem Tod gedroht? „Opfer“ widerspricht sich mehrmals

Ein in Justizkreisen bekannter Nordafrikaner ist vom Amtsgericht Hechingen erneut verurteilt worden – diesmal wegen Sachbeschädigung. Ein weiterer Verdacht erhärtete sich nicht.
Wegen des Verdachts der Nötigung und Sachbeschädigung wurde jüngst vor dem Amtsgericht Hechingen gegen einen heute 26-jährigen Nordafrikaner verhandelt. Der Angeklagte sitzt bereits in Haft, er wurde im Juni vom Amtsgericht Hechingen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten wegen verschiedener Delikte, darunter mehrfache Körperverletzung, Diebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, verurteilt.