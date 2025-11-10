Prozess in Hechingen: Brüder sollen Bauarbeiter angegriffen haben

Ein Streit auf einer Baustelle eskalierte brutal: Zwei Brüder sollen mit einem Auto auf Bauarbeiter zugefahren und mit Wagenheber und Feuerlöscher auf sie eingeschlagen haben. Nun beginnt der Prozess.
Zwei Brüder müssen sich ab Montag (9.00 Uhr) wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Hechingen verantworten. Sie sind 21 und 22 Jahre alt, teilte das Landgericht mit. Laut Anklage soll der 22‑Jährige am 24. Juni durch seine überhöhte Geschwindigkeit in einem Baustellenbereich in Burladingen aufgefallen sein.