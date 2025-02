Nachruf für Balinger Bürgermeister „Er genießt ein sehr hohes Ansehen“

Mit diesen Worten erinnert sich Dotternhausens Bürgermeisterin Marion Maier an den kürzlich verstorbenen Erwin Kästle. In der Gemeinde hielt er von 1965 bis 1973 das Amt des Bürgermeisters inne, die folgenden neuen Jahre in Balingen