Prozess in Hechingen: Albstädter Drogendealer muss einsitzen

Zwei Jahre und elf Monate Haft: Das ist die „Quittung“, die ein 27-Jähriger aus dem Zollernalbkreis für den Handel mit Betäubungsmitteln vom Hechinger Amtsgericht bekommen hat.
Der junge Rumäne sitzt seit neun Monaten in Untersuchungshaft. Meist im Darknet hatte er unter anderem Koks bestellt und die Ware an seine ehemalige Adresse in Albstadt oder an die eigens gegründete Scheinfirma für IT-Beratung schicken lassen. Pech, dass ein Paket bei einem Nachbarn abgegeben wurde und jener damit zur Polizei ging – Pech, weil der junge Mann dadurch ins Visier der Ermittler geriet und immer wieder die an ihn adressierten Sendungen abgefangen wurden.