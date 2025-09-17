Prozess in Hechingen: Albstädter Drogendealer muss einsitzen

Zwei Jahre und elf Monate Haft: Das ist die „Quittung“, die ein 27-Jähriger aus dem Zollernalbkreis für den Handel mit Betäubungsmitteln vom Hechinger Amtsgericht bekommen hat.

Der junge Rumäne sitzt seit neun Monaten in Untersuchungshaft. Meist im Darknet hatte er unter anderem Koks bestellt und die Ware an seine ehemalige Adresse in Albstadt oder an die eigens gegründete Scheinfirma für IT-Beratung schicken lassen. Pech, dass ein Paket bei einem Nachbarn abgegeben wurde und jener damit zur Polizei ging – Pech, weil der junge Mann dadurch ins Visier der Ermittler geriet und immer wieder die an ihn adressierten Sendungen abgefangen wurden.

Ein Glück für ihn – wenn man hier von Glück reden mag – ist andererseits, dass es zu Beginn der Verhandlung zu einer Verständigung zwischen Verteidigung und Gericht kommt: Man einigt sich auf ein relativ geringes Strafmaß – vorausgesetzt, der Angeklagte legt ein vollständiges Geständnis ab. Das tut er – und erklärt zudem, dass er seine Taten bereue.

Von einem „bunten Strauß an Betäubungsmitteln“ spricht der Vorsitzende Richter, nachdem die Staatsanwältin Cannabis, Marihuana, Kokain, Amphetamin und Ecstasy aufgeführt hat. Meist kleine Mengen, aber zum Teil mit überdurchschnittlich hohem Wirkstoffgehalt. Fast wie eine Entschuldigung hört sich die Bemerkung des Richters an, der 27-Jährige habe zuletzt von Arbeitslosengeld II gelebt – „nicht gerade üppig“ – , und das Geld aus den Drogengeschäften, das er in bar zur Bank brachte – mal 1000, mal 2000 Euro – , habe wohl auch dazu gedient, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren.

Die Festnahme ergabsich eher zufällig

Es war für die Ermittler nicht leicht gewesen, den 27-Jährigen ausfindig zu machen. Denn er war, nachdem er aus seiner Albstädter Wohnung ausgezogen war, an keiner anderen Adresse gemeldet. An der seiner „IT-Beratung“ habe man ihn nicht angetroffen, sagt der Polizeibeamte, der mit den Ermittlungen befasst war, im Zeugenstand. Dort habe man nur einen extra Zugang und einen Briefkasten mit dem Namen des Gesuchten gefunden. Schließlich habe man ihn bei einer Sendung an einen Kunden in Schörzingen eher zufällig aufgegriffen.

Der junge Mann, der in Deutschland geboren ist, aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, war als Kind mit seinen Eltern nach Kirgisistan gegangen, wo die Eltern missionierten. Sie schickten ihn auf eine Schule mit englischer Unterrichtssprache. Mit 18 kam er allein nach Deutschland zurück, besuchte hier ein Kolleg mit der Fachrichtung Fremdsprachen und brach es 2012 ab. Sein Schulabschluss werde in Deutschland nicht anerkannt, sagt er auf die Frage des Vorsitzenden nach seinen Zukunftsplänen. Er wolle seinen Abschluss als IT-Techniker machen, online. Er lebe seit anderthalb Jahren in einer festen Beziehung, wolle sein Leben ändern.

Kein Pass – also auch kein Konto

Er hatte früh begonnen, Drogen zu konsumieren, machte einen Entzug, wurde rückfällig. Er leide unter Schlafstörungen, sagt er, habe auch Medikamente verschrieben bekommen. Die habe er aber umgestellt und ein anderes Mittel genommen, dazu Marihuana. Auch am Tag vor seiner Festnahme noch.

Wiederholt wurde er im Lauf der Zeit straffällig. 2020 war er vom Amtsgericht Tübingen wegen Drogen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. 2022 folgte eine weitere Verurteilung wegen Betrugs und Erschleichung von Sozialleistungen. Geldschwierigkeiten? Habe er: Sein Konto sei gekündigt worden; da er keinen Reisepass mehr habe, könne er kein neues eröffnen und deshalb auch keine Sozialleistungen beziehen. Letztes Jahr habe er einen Termin bei der Schuldnerberatung in Albstadt gehabt. „Keine Sozialleistungen, kein Konto, kein Wohnsitz“, sinniert der Richter, „und nun?“

Seit neun Monaten in Untersuchungshaft

Der Angeklagte stehe praktisch „doppelt unter Bewährung“, merkt die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer an und fordert eine Gesamtstrafe von drei Jahren. Die Verteidigung verweist auf den Gesundheitszustand und das Suchtproblem des Angeklagten, zudem auf die neun Monate in Untersuchungshaft. Eine Gesamtstrafe von zwei Jahren, „am unteren Rand des Strafmaßes“ sei ausreichend. Das Gericht verhängt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monaten – „weniger als die Hälfte des Verständigungsrahmens“.