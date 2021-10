Was geschah in der Toilette?

Kam es im Kreis Freudenstadt zur Vergewaltigung in einer Entzugsklinik? Das schwierige Verfahren gegen einen 33-Jährigen wurde am Amtsgericht in Freudenstadt nun fortgeführt.















Kam es im Kreis Freudenstadt zur Vergewaltigung in einer Entzugsklinik? Das schwierige Verfahren gegen einen 33-Jährigen wurde nun fortgeführt. Die Zeugen konnten sich dabei kaum noch an den Vorfall vom 17. Mai 2019 erinnern – dennoch wurden neue Erkenntnisse bekannt.

Freudenstadt. Die Aussage eines 36-jährigen Mitpatienten in der Klinik erwies sich als nicht besonders hilfreich. "Ich kann leider nicht mehr viel dazu sagen", beteuerte der Zeuge. Er habe große Erinnerungslücken, die auf seine Suchtkrankheit zurückzuführen seien. Er wurde daher mit der Aussage konfrontiert, die er gegenüber der Polizei getätigt hatte.

Wollte sie gefallen?

Damals hatte er gesagt, dass sich die junge Frau, die im Prozess als Nebenklägerin auftritt, bei einem gemeinsamen Imbissbesuch am Tag des Vorfalls so verhalten habe, als wenn sie dem Angeklagten "gefallen möchte". Dies kommentierte der Zeuge vor Gericht wie folgt: "Wenn ich es der Polizei so gesagt habe, dann wird es schon die Wahrheit sein." Bei einer weiteren Vernehmung hatte er zudem erzählt, dass im Gespräch mit den beiden das Wort "Dreier" gefallen sei – doch auch davon wisse er nichts mehr, sagte der 36-Jährige.

Ewigkeiten her

Dem zweiten Zeugen, ebenfalls ein Mitpatient, erging es ähnlich. Der 27-Jährige konnte sich zwar daran erinnern, dass die junge Frau nach dem Vorfall zu ihm ins Zimmer gekommen sei und erzählt habe, "dass da etwas passiert ist". Was genau, wisse er allerdings nicht mehr. "Es ist schon Ewigkeiten her."

Die Nebenklägervertreterin gab sich mit dieser Aussage nicht zufrieden. Ihre Mandantin habe gesagt, dass er Anteil genommen hatte. "Das nennt man Mitgefühl", antwortete der Zeuge entschlossen. Angesprochen auf den Vorwurf der Vergewaltigung, der im Raum steht, sagte er: "Mich geht das nichts an." Die Nebenklägervertreterin wies ihn darauf hin, als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen zu müssen. "Tue ich!", erwiderte der 27-Jährige und fügte hinzu: "Was ich noch weiß, habe ich gesagt." Anschließend wurde der Leiter der polizeilichen Ermittlungen befragt. Er berichtete, dass der Sachverhalt nicht eindeutig festzustellen sei. Das Problem: Die Zeugen seien "nicht gerade polizeifreundlich" und die Vernehmungen demnach schwierig gewesen. Objektive Beweismittel habe es keine gegeben.

Zwei weitere Zeugen erschienen nicht vor Gericht. Von ihnen wurde die Aussage aus dem Jahr 2019 verlesen. Ein weiterer Mitpatient hatte damals gesagt, dass die junge Frau nach dem Vorfall weinend in sein Zimmer gekommen sei, in dem sich auch der 27-Jährige aufhielt, der vor Gericht als Zeuge aussagte. Sie habe erzählt, dass sie in die Toilette gedrängt und zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sei. Er habe zudem gewusst, dass sie in der Vergangenheit bereits vergewaltigt worden sei. Dieser Sachverhalt wurde auch von einer anderen Mitpatientin so geschildert, deren Aussage ebenfalls verlesen wurde.

Eindeutig bisexuell

Mit Spannung wurde im Saal das Gutachten des Sachverständigen erwartet. Er diagnostizierte bei der jungen Frau eine kombinierte Persönlichkeitsstörung sowie eine posttraumatische Belastungsstörung, die auch auf sexuelle Übergriffe vor dem Vorfall am 17. Mai 2019 zurückzuführen sei. Allerdings erklärte er, dass keine Störung vorliege, die Einfluss auf die Aussagefähigkeit, Aussagetüchtigkeit und Aussageglaubwürdigkeit nehme. Der Angeklagte nahm dies regungslos zur Kenntnis.

Der Sachverständige berichtete zudem, dass die junge Frau "eindeutig bisexuell" sei und sich tendenziell eher zu Frauen hingezogen fühle. Sie sei in der Klinik zwar zwischenzeitlich mit einem Mitpatient zusammen gewesen, zu einer sexuellen Beziehung allerdings überhaupt nicht in der Lage gewesen. Dass sie die Tat zunächst verdrängt hatte und mit einer Mitpatientin am nächsten Tag shoppen war, sei bei Traumapatienten kein ungewöhnliches Verhalten, so der Experte. Das Verfahren wird am 8. November fortgesetzt.