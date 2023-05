Partygast will nicht gehen und schlägt zu

Prozess in Freudenstadt

1 Mit einer Bierflasche schlug der Angeklagte zu. Foto: TheVisualsYouNeed - stock.adobe.

Ein Streit auf einer Party lief vor knapp einem Jahr aus dem Ruder. Einer der Gäste weigerte sich zu gehen und attackierte schließlich den Gastgeber mit einer Bierflasche. Das Gericht in Freudenstadt hat ihn nun verurteilt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wie es zu dem Streit kam, vermag im Nachhinein niemand so recht zu sagen. Es war auf einer Party junger Leute im Juni vergangenen Jahres, es war schon früh am Morgen, die Party eigentlich schon so gut wie zu Ende.