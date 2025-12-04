Prozess in Ettenheim: Darum fällt heute kein Urteil rund um den Wassershow-Unfall im Europa-Park

Der Unfall im Europa-Park im Jahr 2023 ging am 12. November vor das Amtsgericht Ettenheim. Heute sollte eigentlich ein Urteil fallen – wird es aber nicht.
Angeklagt ist der Chef jener Montagefirma, die das Wasserbecken im Jahr 2023 im Europa-Park aufbaute. Dabei sollen laut Staatsanwaltschaft Sicherheitsvorkehrungen missachtet worden sein. Infolgedessen sei es zu dem folgenschweren Unfall gekommen, bei dem das Becken brach und acht Menschen – teils schwer – verletzt wurden. Die Anklage: fahrlässige Körperverletzung in acht tateinheitlichen Fällen.