Prozess in Dornstetten: Umstrittene Baugenehmigung – so hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Baugenehmigung für das Gebäude Marktplatz 11 nach der Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil aufgehoben. Was jetzt passiert, bleibt spannend.
Es passiert nicht oft, dass eine Delegation des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim mit drei Richtern nach Dornstetten kommt und einen Fall vor Ort verhandelt. Am vergangenen Donnerstag war dies der Fall. Es hatten sich deshalb auch einige Bürger eingefunden, um die öffentliche Verhandlung im Bürgersaal und die anschließende Inaugenscheinnahme des „Streitobjektes“ – das Gebäude Marktplatz 11 inmitten des historischen Dornstetter Marktplatzes – zu verfolgen.