1 Im Landgericht Tübingen ging der Prozess gegen einen Mann weiter, der sich wegen Messerstecherei verantworten muss. Foto: Link

Der Prozess gegen den 20-Jährigen Munir S., der im August vergangenen Jahres in der Lederstraße in Calw fast 20 Mal auf eine Frau eingestochen haben soll, ist am Freitag vor dem Landgericht Tübingen in die zweite Runde gegangen.















Link kopiert

Calw/Tübingen - Es ist eine unterwürfige Geste, mit der sich der Angeklagte Munir S. am Freitag im Verhandlungssaal die Handschellen öffnen lässt. Seine scheinbare Gefasstheit hält fast den ganzen Verhandlungstag über an.

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im Stadtgebiet Calw am 15. August 2021 um 8.30 Uhr eine ihm nicht näher bekannte Passantin von hinten in den Würgegriff genommen und sodann fast 20 Mal – insbesondere im Oberkörperbereich – mit einem mitgeführten Messer auf sie eingestochen zu haben. Die Geschädigte soll infolge ihrer Verletzungen einen massiven Blutverlust erlitten haben, der zu einem lebensbedrohlichen Schockzustand geführt habe.

Am ersten Verhandlungstag waren mehrere Zeugen angehört sowie ein ärztliches Gutachten von den Verletzungen des Opfers vorgetragen worden. Die Zeugenbefragung wurde am Freitag fortgesetzt. So sagte ein Polizist aus, der damals Dienst gehabt hatte, als der Angeklagte im Juli des vergangenen Jahres sein Zimmer in dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Calw verwüstet und sich selbst mit einem Messer verletzt hatte. Etwas, das ihm besonders in Erinnerung geblieben ist, sei die "auffällige Ruhe" gewesen, die der Angeklagte nur kurz nach der Verwüstung des Zimmers ausgestrahlt hatte. Auf die Fragen, die der Zeuge dem Angeklagten zum damaligen Zeitpunkt gestellt hatte, hätte er immer nur einsilbige Antworten bekommen. Die Verletzung, die Munir S. sich mit einem Messer wohl selbst im Bauchbereich zugefügt hatte, sei eher oberflächlicher Natur gewesen.

Die nächste Zeugin, die befragt wird, war am Tag des Messerangriffs vor der Bäckerei Sehne in Calw mit einer Freundin gerade im Begriff gewesen, die Bäckerei zu betreten, als sie "von der linken Seite eine schreiende Frau" gehört hatte. Als der Angeklagte durch das beherzte Eingreifen von drei Männern von dem Opfer abgelassen und sich umgedreht habe, sei die Zeugin ihm mit ein paar Metern Entfernung gegenübergestanden.

Keine Gefühle gezeigt

Armin Ernst, der Vorsitzende Richter am Landgericht Tübingen, möchte von der Zeugin wissen, ob sie sich bedroht gefühlt hat. Diese antwortete, dass das nicht der Fall gewesen sei. Auf die Frage von Ernst, ob ihr etwas aufgefallen sei am Angeklagten, antwortete sie, dass die Mimik des Angeklagten keinerlei Gefühle preisgab.

Danach trägt ein Facharzt der Forensischen Psychiatrie in Bad Schussenried ein psychiatrisches Gutachten des Angeklagten vor. Der Sachverständige wurde von der Staatsanwaltschaft Tübingen beauftragt, den Angeklagten psychologisch einzuschätzen. Bei seinen Gesprächen mit dem Angeklagten, kamen viele Details über die Kindheit und Jugend von Munir S. ans Licht. So hätten seine Eltern keine harmonische Beziehung gehabt, der Vater soll die Mutter geschlagen haben. Der Angeklagte sei schon im Kindergarten immer mehr für sich geblieben.

Laut Aussage des Angeklagten gegenüber dem Sachverständigen sei er dann 2007 mit seinem Bruder in eine Pflegefamilie gekommen, bei der er bis 2018 geblieben sei. Er sei dort gut behandelt worden. Die Pflegeeltern bekamen im Abstand von ein paar Jahren dann noch leibliche Kinder, zwei Mädchen, um die sich Munir S. viel gekümmert habe, so die Erzählungen des Angeklagten. Doch mit dem zweiten Kind kamen viele schlaflose Nächte für die Pflegeeltern und diese litten unter der Anstrengung. 2018 habe Munir S. dann seiner Pflegemutter per WhatsApp gesagt, dass er die Pflegefamilie wechseln werde. Er kam zu einem älteren Ehepaar und auch diese beschrieb er als sehr nette Menschen.

Schließlich begann er eine Ausbildung als Schreiner, doch nachdem er die Pflegefamilie gewechselt habe, entwickelte er zunehmend eine depressive Symptomatik. Der Auslöser dafür könnte laut des Sachverständigen die Trennung von der Pflegefamilie sein. Der Angeklagte habe versucht, wieder mehr Kontakt zu der ehemaligen Pflegefamilie aufzubauen, doch seine WhatsApp-Nachrichten blieben unbeantwortet. Aufgrund seiner depressiven Symptomatik konnte er sich nicht mehr richtig konzentrieren und litt unter einer ständigen Müdigkeit, was ihn dazu zwang, die Ausbildung abzubrechen.

2021 wurde er im ZfP in Calw aufgenommen. Laut Sachverständigem gebe es Hinweise darauf, dass bereits früher eine kurze Aufnahme stattgefunden hatte, er sprach von einer "Aufnahme von einem Tag". Munir S. blieb für zwei Monate im ZfP Calw, doch nur kurze Zeit später wurde er mit einem Unterbringungsbeschluss wieder in das ZfP Calw eingewiesen, da sich die Stimmung des Angeklagten drastisch verschlechtert hatte, nachdem dieser die stimmungsstabilisierenden Medikamente wieder abgesetzt hatte.

Nach Begehung der Tat sei der Angeklagte laut dem Sachverständigen für kurze Zeit im ZfP Calw "fixiert" worden, bevor er in das ZfP nach Bad Schussenried verlegt wurde. "Während des Gutachtens führte ich drei Gutachtengespräche mit dem Angeklagten", berichtete der Sachverständige. Bei diesen habe Munir S. eine durchgehend gleiche psychische Verfassung an den Tag gelegt. Der Sachverständige sprach von Empathielosigkeit und einer leichten Intelligenzminderung.

Ängste vor Verlust

Nach Einschätzung des Sachverständigen liege eine Unfähigkeit oder zumindest eingeschränkte Fähigkeit vor, den Alltag zu meistern. Zudem diagnostizierte er eine Autismus-Spektrum-Störung. So sei die Kommunikation des Mannes eingeschränkt und er habe Schwierigkeiten außer Wut ein anderes "Spektrum von Gefühlen zu benennen und zu identifizieren". Autistische Menschen würden stark festhalten an Familienbindungen und nach der Trennung von der Pflegefamilie habe Munir S. starke Verlustängste entwickelt, die ihn überfordert hätten.

In der Nacht vor der Tat sei er derart überfordert gewesen sein, dass er überlegt habe, sein Leben zu beenden. Er nutzte den Ausgang vom ZfP am nächsten Tag und verschwand. Im Kaufland in Calw besorgte er sich ein Messer, dass er nicht bezahlte, "damit niemand seinen Plan bemerkt", so berichtete es der Angeklagte dem Sachverständigen während der Gespräche. Die Nacht habe er in der Volksbank-Filiale verbracht und am nächsten Tag habe er das Opfer gesehen. Ihm sei der Gedanke gekommen, das Opfer anzugreifen. Er sprach sogar davon, dass er etwas "Knastwürdiges" tun wollte. Trotz seiner Krankheit habe der Angeklagte gewusst, dass es nicht richtig ist, einen Menschen zu töten, sei aber unfähig gewesen, sich eine vernünftige Handlungsalternative einfallen zu lassen, so der Sachverständige. Der Sachverständige empfiehlt die dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung, denn weder die Autismus-Spektrum-Störung noch die Intelligenzminderung sind heilbar. Der Angeklagte könne seiner Meinung nach "jederzeit wieder mit Überforderung reagieren und vergleichbare Taten begehen". Der Sachverständige verlieh dann noch seiner Verwunderung Ausdruck darüber, dass die Diagnosen nicht im ZfP Calw festgestellt worden seien. Jedoch könnte die depressive Verstimmung, an welcher der Angeklagte zu dieser Zeit gelitten hat, ihren Teil dazu beigetragen haben.

Ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe zeichnete im Anschluss ein erschreckendes Bild von der frühen Kindheit des Angeklagten. So sprach er davon, dass im Jahr 2005 eine Familienhilfe in der Familie des Angeklagten "installiert" gewesen sei. Bei Besuchen habe man "wenig Essbares im Haus gefunden" und die Mutter des Angeklagten sei wohl auch depressiv gewesen. Von dem Vater habe sie keine Unterstützung erfahren. Noch im Jahr 2005 seien der Angeklagte und sein Zwillingsbruder aus der Familie geholt worden, später auch der ältere Bruder. Auffallend sei gewesen, dass die Zwillinge untereinander wenig gebunden waren. Die Brüder sind erst einmal in einer Klinik in Tübingen untergebracht worden, wo festgestellt wurde, dass sie beide von einer geistigen Behinderung bedroht waren. Sie kamen nach Bad Friedrichshall in eine therapeutische Einrichtung, wo beide Kinder in wenigen Tagen viele Worte dazu gelernt haben. Durch den Kontaktabbruch seiner ehemaligen Pflegefamilie habe der Angeklagte ein Trauma erlitten.

Explosive Mischung

Im Anschluss trägt die Staatsanwaltschaft das Schlussplädoyer vor. "Wie und wo das Ganze den Anfang genommen hat, was der Geschädigten Petra S. fast das Leben gekostet hat, wissen wir nicht", beginnt Oberstaatsanwältin Rotraud Hölscher ihr Plädoyer. Sie verleiht ihrer Verwunderung Ausdruck darüber, warum man dem Angeklagten den Ausgang gewährt hatte und warum seine psychologische Diagnose, die ja "äußerst explosiv" sei, nicht zuvor aufgefallen sei. Denn dass die beiden Diagnosen eine "unkontrollierbare und explosive Mischung" geben, könne das Opfer leidvoll berichten. Der Oberstaatsanwältin würde auch nicht einleuchten, warum man die Diagnose Autismus-Störung nicht früher getroffen habe, zumal diese bei dem Bruder des Angeklagten auch vorliege. Der Drohbrief, den der Angeklagte an seine ehemalige Pflegefamilie verfasst habe, zeige, dass der Angeklagte "keine Abwehrstrategie gegen böse Gedanken" besitze und dass es ihm nichts ausmache, anderen wehzutun. Aus der Sicht der Oberstaatsanwältin greift bei dem Fall Munir S. nicht das Jugendstrafrecht, da es weder eine jugendtypische Tat war, noch Entwicklungsstörungen vorliegen würden, bei denen sich noch "etwas bewegen könne", so Hölscher. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sei der Angeklagte definitiv "nicht knastwürdig". Vielmehr müsse er "lang, lang" in eine psychiatrische Einrichtung. Mögliche Zweifel daran hätten sich bei der Staatsanwaltschaft mit dem Drohbrief verflüchtigt, denn dieser habe gezeigt "dass er hochgefährlich ist". Die Staatsanwaltschaft plädiert aufgrund des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung auf eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und – "zwingend erforderlich" eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Richtige Behandlung

Die Verteidigerseite hält dagegen, dass sich der Angeklagte "gut eingelebt" habe in der Psychiatrie. "Ist es denn wirklich so hoffnungslos, dass man das Erwachsenenstrafrecht anwenden muss?", fragt sich der Verteidiger. Er als Mensch, der "optimistisch denkt", könne sich durchaus vorstellen, dass der Angeklagte, der doch noch "verdammt jung" sei, mit der richtigen Behandlung noch die Chance auf eine Besserung habe, weshalb die Verteidigung darauf plädiert, das Jugendstrafrecht anzuwenden.

Am Dienstag, 29. März, ist die Urteilsverkündung angesetzt.