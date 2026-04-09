Prozess in Braunschweig: Attacke mit Ameisensäure – Frau wegen Mordversuchs angeklagt

Als ihr Mann die Scheidung will, soll eine 27-jährige Frau aus Niedersachsen dessen Tötung geplant haben. Ihr Partner überlebt den Säureangriff, erblindet aber vollständig. Jetzt beginnt der Prozess.
Braunschweig - Mordversuch mit Ameisensäure? Eine 27-jährige Frau aus Niedersachsen soll in einer Trennungsphase versucht haben, ihren Mann mit hochkonzentrierter Säure zu töten. Das Opfer erlitt schwerwiegende Verätzungen und erblindete komplett. Am Landgericht Braunschweig beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Prozess.