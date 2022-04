1 Szenen einer Eskalation: Der "Lichtspaziergänger" diskutiert am Abend des 21. Dezember 2020 in der Balinger Fußgängerzone mit Polizisten, ehe er zu Boden geht. Die Bilder stammen aus einem Video, das am Freitag am Amtsgericht öffentlich vorgeführt wurde. Dort läuft nun der Prozess gegen den Mann. Screenshot: WhatsApp/Maier

Rund eineinhalb Jahre nach der Eskalation beim verbotenen "Lichterspaziergang" in Balingen hat am Freitag der Prozess in der Sache begonnen. Der Angeklagte, ein heute 57-Jähriger aus Frommern, machte zunächst keine Angaben. Mehrere in den Vorfall involvierte Polizisten dagegen schon – sie sprachen teils von "Theater".















Balingen - Dem Frommerner legt die Staatsanwaltschaft mehrere Delikte zur Last: Er soll am Abend des 21. Dezember 2020 zur Teilnahme an dem an diesem Tag verbotenen "Lichterspaziergang" aufgerufen haben. Zudem soll er illegalerweise ein Einhandmesser bei der Versammlung mit sich geführt haben. Und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet, einen sogar verletzt haben.