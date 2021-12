1 PET-Flaschen liegen in einer Kiste. Weil sie solche Flaschen gestohlen haben sollen, standen nun eine Mutter und deren Sohn vor Gericht. Foto: Gollnow

Weil sie am Balinger E-Center nachts Pfandflaschen gestohlen haben sollen, haben sich nun eine Mutter und deren Sohn am Balinger Amtsgericht verantworten müssen. Nach einigem Hin und Her wurde das Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt.















Balingen - Oktober 2020, kurz vor 1 Uhr nachts: Ein Anwohner der Fischerstraße in Balingen, der nicht schlafen kann und sich noch eine Zigarette anzündet, hört draußen Geräusche. Rascheln. Am Container des E-Centers an der Albrechtstraße, in dem die Pfandflaschen gelagert sind. Viele hundert Stück, nicht abgesperrt, frei zugänglich. Der Mann sieht, so schildert er er als Zeuge vor Gericht, eine Frau, die PET-Flaschen aus dem Container in eine Tasche steckt. Und er sieht einen Mann, der offenbar Schmiere steht. Er ruft die Polizei, geht nach draußen, spricht die beiden an, die daraufhin weglaufen. Die Beamten schnappen sie noch auf dem Edeka-Parkplatz.

Zeuge filmt Vorgang

Die Angaben des Anwohners, der den gesamten Vorgang zudem mit seinem Handy filmte, und die des Polizisten, ebenfalls Zeuge, gehen in eine eindeutige Richtung: Das war Diebstahl. Die Beamten finden auf dem Parkplatz die Taschen, die auch auf dem Video zu sehen sind, mit PET-Flaschen drin. Es folgt die Anzeige, die Staatsanwaltschaft sieht die Sache genauso und erlässt Strafbefehle gegen Mutter und Sohn, heute 81 und 52 Jahre alt. Die aber wollen sich damit nicht abfinden und legen Einspruch ein, weswegen die Angelegenheit nun vor Gericht verhandelt wurde.

Die Argumente, die die beiden Angeklagten vorbringen: Sie seien dort nachts unterwegs gewesen, weil der Sohn zu diesem Zeitpunkt Zeitungen austragen musste. Die Mutter will quasi als ordnungsliebende Spaziergängerin dabei gewesen sein: Sie gab an, dass sie entlang der Strecke Müll aufgelesen und in Einkaufstaschen gesteckt habe, um ihn später, wie es sich gehört, in Abfalleimer zu werfen.

Wert des Diebesguts gering

Der Wert der Flaschen und der einen Dose, die die Polizisten in den auf dem Parkplatz gefunden Taschen festgestellten – gering: etwas mehr als zwölf Euro. Aber trotzdem Diebstahl. Der 52-Jährige versuchte vergeblich, Richterin Voß davon zu überzeugen, dass bei PET-Pfandflaschen keine "Aneignungsabsicht" bestehe. Voß verwies auf Entscheidungen des Bundesgerichtshofs: besteht doch.

Die weitere Diskussion drehte sich um die Frage: Einstellung des Verfahrens, ja oder nein? Der Sohn sagte, er und seine Mutter hätten sich – entgegen der Angaben der Zeugen, entgegen des Videos – nichts zu Schulden kommen lassen. Die Mutter meinte, sie werde, wenn, dann wegen ihrer Ordnungsliebe verurteilt. Richterin Voß versuchte fast schon flehentlich, die Beiden, die jeweils von bescheidenen Summen leben müssen, davon zu überzeugen, einer Einstellung gegen Geldauflage von jeweils 150 Euro zuzustimmen – die Gerichtskosten im Fall einer Verurteilung seien deutlich höher. Dem stimmten Mutter und Sohn am Ende zu. Das Geld kommt dem Förderverein für krebskranke Kinder zugute.