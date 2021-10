1 Wegen Geldwäsche in sechs Fällen wurde ein 21-Jähriger am Dienstag vor dem Amtsgericht verurteilt. Foto: ©Zelma-stock.adobe

Balingen - Über eBay hatte sich der damals 20-Jährige aus Balingen im Juli des vergangenen Jahres als Bitcoin-Weiterverkäufer ausgegeben. Von angeblichen Kunden wurde ihm Geld für Ankäufe der Kryptowährung überwiesen – dass er daraufhin an ein Konto im Ausland weiterleitete. Das brachte den jungen Balinger nun vor Gericht. Die Anklage: Geldwäsche in sechs Fällen.

Er habe sich im vergangenen Jahr, damals arbeitssuchend, auf eine Stellenanzeige über eBay-Kleinanzeigen beworben, sagte der Balinger aus. Nach einem kurzen Austausch über den Plattform-Messenger habe er einen Vertrag unterschrieben. "Zu dem Zeitpunkt kam mir alles ganz normal vor", so der heute 21-Jährige. Seine Aufgabe sei es laut Vertrag gewesen, Geld für Bitcoin-Ankäufe weiterzuleiten. Dafür habe er eine Provision von fünf Prozent.

Überweisungen in Höhe von 10 000 Euro

Doch um Bitcoins sei es wohl nur im Vertrag gegangen, merkte Richterin Heneka an. Denn die Überweisungen von insgesamt etwa 10 000 Euro, die der Angeklagte auf sein Konto erhielt, hatten ganz andere Inhalte: "Rolex Uhr", "Mikrofon" und "3D-Drucker" waren als Verwendungszweck der eingegangenen Zahlungen zu lesen.

Nach Abzug seines Anteils hatte der Balinger diese Gelder dann auf ein Konto in England überwiesen. So habe die Anweisung seines Auftraggebers gelautet, mit dem er nur über eBay Kontakt gehabt habe. "Ich wusste nie, wohin das Geld ging, ich hatte nur einen Namen und eine IBAN", sagt er vor Gericht aus.

"Sind Sie nie darauf gekommen, das es sich um eine Betrugsmasche handelt, die nicht legal ist?", fragte Heneka den 21-Jährigen. Nach etwas mehr als einer Woche seien ihm die Geschäfte tatsächlich komisch vorgekommen, gestand der ein. Daraufhin habe er dem Auftraggeber gesagt, dass er den Vertrag nicht weiterführen wolle, dies sei kein Problem gewesen.

Eigenständig habe er sich bei der Polizei Hechingen gemeldet, um die Geschehnisse zu schildern. Doch die Beamten hätten ihn wieder weggeschickt mit der Begründung, nicht zuständig zu sein. Nur einige Wochen später stand dann die Balinger Polizei vor der Tür des Mannes, der bei seiner Mutter in Bisingen lebt. Die Beamten konfrontierten ihn mit den dubiosen Geldgeschäften.

Der Angeklagte war bereits aus der Vergangenheit strafrechtlich bekannt: Sechs Eintragungen befinden sich in seinem Vorstrafenregister, unter anderem wegen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Erwerbs von Betäubungsmitteln in 19 Fällen. Diese Vorstrafen könne man "noch irgendwie als Jugendsünden abtun", so die Staatsanwaltschaft am Dienstag. Doch die Einschätzung des Jugendamts war klar: Im aktuellen Fall müsse der 21-Jährige nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Der Angeklagte sei zwar eindeutig auf ein dubioses Geschäftsmodell reingefallen, es müsse sich für ihn aber aufgedrängt haben, dass es sich um Gelder krimineller Herkunft handele. "Leichtfertig war das allemal", waren sich die Staatsanwaltschaft und die Richterin einig.

Der 21-Jährige sei mit der Anklage noch milde davon gekommen, machte Richterin Heneka klar: Aufgrund der hohen Geldsumme hätte man auch von einer Gewerbsmäßigkeit ausgehen können, dafür liegt die Mindeststrafe bei sechs Monaten Haft. Sie brummte dem jungen Mann eine Geldstrafe auf: 1000 Euro muss er bezahlen. Und die Kosten des Verfahrens bezahlen.