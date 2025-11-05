Prozess in Bad Säckingen: Verdacht auf Abzocke mit Corona-Testcentern

Eine halbe Million Euro sollen im Wiesental mit falsch abgerechneten Coronatests abgezockt worden sein. Der Angeklagte ist dabei womöglich eher Strohmann als Drahtzieher.
Ausgangssperren, Maskenpflicht, Impfdebatte – die Corona-Krise hatte viele Facetten. Während die allermeisten die Pandemie und ihre Folgen als belastend empfanden, gab es allerdings auch solche, die sich die Hände rieben – windige Geschäftemacher, die den großen Reibach witterten, indem sie beispielsweise Test-Container aufstellten, in denen sich die Menschen kostenlos testen lassen konnten.