Prozess in Albstadt: 43-Jähriger in Haft für die Beschädigung einer Tür

Ein 43-jähriger Angeklagter aus Albstadt sieht sich als Opfer der Justiz. Allerdings hat er bereits 18 Vorstrafen und reichlich Hafterfahrung. Nun muss er wieder einsitzen.

Zwei Monate ins Gefängnis muss ein 43-Jähriger, weil er die Tür zur Wohnung seiner Freundin aufgebrochen hat, um seiner Notdurft nachgehen zu können. Die Reparatur der Wohnungstür hat 1400 Euro gekostet. Der Verurteilte empfindet das Strafmaß als nicht angemessen und viel zu hoch.

Begründet wurde das Urteil damit, dass der Albstädter „erheblich einschlägig vorbestraft“ ist. Die Richterin erklärte: „Es ist mir nichts anderes übrig geblieben.“

Am 10. April vergangenen Jahres soll der Angeklagte die Tür zur Mietwohnung der Ex-Freundin eingetreten haben, weshalb er sich kürzlich wegen Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht Albstadt verantworten musste. Das Hauptverfahren wurde eröffnet, weil die Staatsanwaltschaft die Tat als „von öffentlichem Interesse“ eingestuft hat.

Der 43-Jährige zeigte sich insofern geständig, als dass er die Tür mit Gewalt geöffnet und beschädigt habe. Dennoch stellte er klar, dass es sich bei der Geschädigten, die die Rechnung schließlich über Einbehaltung eines Teils ihrer Mietkaution bezahlen musste, nicht um die „Ex“ handle, sondern er immer noch mit dieser Freundin zusammen sei, wenn auch in getrennten Wohnungen.

Vorfall eher peinlich

Außerdem habe er die Tür nicht aufgetreten, sondern aufgestoßen. Er als gelernter Handwerker habe in der Mietwohnung der Freundin so viel gerichtet, dass er auch das kaputte Türblatt wieder repariert hätte, entnahm man dem förmlichen Redeschwall des gelernten Malers auf Arbeitssuche. Viele Räume habe er der Freundin und ihrer erwachsenen Tochter zuliebe gestrichen und wollte auch noch die ausgetretene Treppe richten. Nun stehe er wegen eines Schadens in Höhe von 1400 Euro vor Gericht. Das könne er nicht fassen. Er stottere von seinem Bürgergeld auch bereits die Rechnung bei der Freundin ab.

Überhaupt sei ihm der gesamte Vorfall sehr peinlich, schilderte der Albstädter den Tag des Geschehens. Er sei mit der Freundin im nahe gelegenen Discounter einkaufen gewesen, weil die Tochter, die bereits eine andere Wohnung bezogen hatte, angerufen hat, sie brauche dringend Damenhygieneprodukte. Deshalb ging die Freundin mit der georderten Ware auch schon mal zu ihrer Tochter, während sich der Angeklagte auf den Weg zur Wohnung der Freundin machte, in der er auch öfter nächtige. Dann fiel ihm auf, dass der Wohnungsschlüssel nicht wie gewohnt im Schloss steckte, sondern abgezogen war. Er habe aber dringend auf die Toilette müssen und sah keinen anderen Ausweg, als die Tür mit Gewalt aufzudrücken.

Freundin setzt sich für Angeklagten ein

Fünf Minuten später sei dann die Freundin in der Wohnung gestanden und es habe laut Angeklagtem einen kurzen Disput gegeben, weil diese bereits die Polizei verständigt hatte. Der Polizist, der als Zeuge aussagte, erklärte, die Tochter habe Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Er selbst sei nicht vor Ort gewesen, sondern habe sich die Lichtbilder von der Tochter der Geschädigten zumailen lassen. Bei der Anzeige sei zunächst ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro angegeben worden, erläuterte der Polizeibeamte. Es stellte sich außerdem heraus, dass im Mietvertrag für die Wohnung die Tochter als Mieterin eingetragen war.

Auch eine Nachbarin wurde als Zeugin vernommen. Sie habe lediglich einen lauten Knall gehört, konnte aber sonst nichts zum Tatvorwurf erläutern. Auch die Freundin des Angeklagten war als Zeugin geladen. Ihr war der gesamte Vorfall eher unangenehm. Sie versicherte vor Gericht, der 43-Jährige habe sich bei ihr entschuldigt und auch schon über die Hälfte der Schadenssumme an sie zurückbezahlt. Verzweifelt versuchte sie, vor Gericht ein gutes Wort für den Freund einzulegen.

Mit Jugendarrest ging es los

Es half nicht allzu viel, denn die Richterin verlas insgesamt 18 Eintragungen aus dem Bundeszentralregister: Beleidigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, unerlaubten Waffenbesitz, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, vorsätzliche Körperverletzung und Sachbeschädigung. Jugendarrest, Geldstrafen, gemeinnützige Arbeit, Bewährungsstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen waren die Folgen im Laufe der Jahre. Die Richterin stellte nüchtern fest: „Sie haben bereits Hafterfahrung.“

„Ich krieg doch heute auf alle Fälle eine rein, eine saftige“, polterte der Angeklagte los, während die Staatsanwältin ihr Plädoyer hielt, in dem sie aufgrund einer negativen Sozialprognose vier Monate Haft forderte. „Vier Monate sind schon heftig. Wenn man nicht mehr Mensch sein darf, wie man will. Da kann ich ja einen ganzen Mercedes eintreten für vier Monate“, haderte der Angeklagte mit seinem Schicksal, bevor sich die Richterin zur Urteilsfindung zurückzog und letztlich zwei Monate Haft verhängte.