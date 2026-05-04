Prozess im Zollernalbkreis: Mann nennt sich selbst pornosüchtig

Bei dem Versuch, Kinder- und jugendpornografische Inhalte von einem Gerät auf das andere zu übertragen, sind Beamte einem Mann aus dem Zollernalbkreis auf die Schliche gekommen.
Ich war ziemlich dumm.“ Das ist die Selbstreflexion eines 35-jährigen Mannes aus einer Heuberg-Gemeinde vor dem Amtsgericht in Hechingen. Die angesprochene Dummheit? Er hatte kinder- und jugendpornografische Dateien in seine Google-Drive-Cloud hochgeladen, um sie von einem Gerät auf das andere zu übertragen, wodurch er auf dem Radar der Polizei erschienen war.