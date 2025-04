Prozess im Nordschwarzwald: Mit Tempo 230 vor Polizei geflüchtet – in geklautem Auto

Mit Tempo 230 vor Polizei geflüchtet – in geklautem Auto

1 Ein junger Mann leistete sich eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn mit der Polizei – in einem gestohlenen Fahrzeug (Symbolfoto). Foto: © Stockfotos-MG - stock.adobe.com

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in einem geklauten Auto baut ein heute 23-jähriger einen Unfall. Dafür wurde er am Amtsgericht in Pforzheim nun verurteilt. Vom Beifahrer fehlt weiterhin jede Spur.









Link kopiert



Es war kurz nach 1 Uhr nachts am 27. Oktober: Ein 22-jähriger Mann hinterließ auf der A8 in bei der Raststätte Pforzheim-Nord ein Trümmerfeld. Er fuhr zu schnell, krachte erst links in eine Betonbegrenzung. Dann flog der VW auf die rechte Leitplanke bei der Tankstelle. Die Polizei war schnell vor Ort. Sie hatte das Fahrzeug seit der Abfahrt nach Rutesheim verfolgt.