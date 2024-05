1 Ein ungewöhnlicher Prozess startete jetzt am Tübinger Landgericht. Foto: Bernklau

Wollte ein 48-Jähriger in Nagold seinen 75-jährigen Vater und Inhaber eines Nagolder Unternehmens töten und es so aussehen lassen, als ob der Vater sich selbst umgebracht hat? Vor dem Tübinger Landgericht hat gestern ein recht ungewöhnlicher Prozess begonnen, in dem es um verschwundenes Firmengeld, um ein Cuttermesser, und um strafrechtlichen Rücktritt eines Sohnes geht.