Prozess hat begonnen: Angeklagter Lahrer schweigt zum mutmaßlichen Mord am Frankfurter Hauptbahnhof

Aus Blutrache soll ein 56-Jähriger aus Lahr im Sommer 2024 am Hauptbahnhof Frankfurt einen 27-Jährigen getötet haben. Am Freitag startete der Prozess.
Ein mutmaßlicher Mord aus Blutrache erregte im Sommer 2024 bundesweite Aufmerksamkeit: Am Frankfurter Hauptbahnhof soll ein 56-Jähriger einen 27-Jährigen getötet haben. Im Internet kursierte ein Video, das die wie eine Hinrichtung wirkende Tat zeigen sollte. Einige Tage später wurde bekannt: Der Mann hat offenbar zum Zeitpunkt der Tat in Lahr gewohnt.